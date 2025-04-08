Отправлено: - 13:13

Skeptic:

Ростовщики никогда не потерпят убытков. Абсолютно все свои расходы они перекладывают на плечи своих клиентов.

Цитата:Не только ростовщики,а любой бизнес так работает.Кстати почему необдуманные поборы(налоги) выдумывает првительство ,а крайними в глазах потребителей отсаются ростовщики и сволочи спекулянты?