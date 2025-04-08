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≡ Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51499
Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
Отправлено: 08.04.25 - 09:27
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Народные избранники предлагают не облагать финансовые услуги налогом за добавленную стоимость. Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры, студенты и родители, считает депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1186
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 09:27
#1
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Пусть эти избранники попробуют пожить на ими же установленный прожиточный минимум, без служебной машины и водителя. Посмотрят, в какой роскоши люди живут
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2242
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 10:51
#2
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Не "могут пострадать", а пострадают.
Ростовщики никогда не потерпят убытков. Абсолютно все свои расходы они перекладывают на плечи своих клиентов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10267
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 13:13
#3
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Цитата:
Skeptic:
Ростовщики никогда не потерпят убытков. Абсолютно все свои расходы они перекладывают на плечи своих клиентов.

Не только ростовщики,а любой бизнес так работает.
Кстати почему необдуманные поборы(налоги) выдумывает првительство ,а крайними в глазах потребителей отсаются ростовщики и сволочи спекулянты?
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
446
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 16:29
#4
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Бесконечно перекладывать все на плечи конечного потребителя не получится, есть предел покупательской способности, люди не "родят" деньги Бесконечно, рано или поздно рынок просто схлопнется, уже "продавцов" больше чем покупателей, с банками такая же ситуация, Бесконечно брать кредиты люди не будут, а если будут то не вернут
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1186
Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
Отправлено: 08.04.25 - 17:35
#5
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Цитата:
ОГПУ:
рынок просто схлопнется

Как бы люди не схлопнулись раньше. Гайки все затягивают и затягивают. Рано или поздно резьба сорвется. Всю жизнь терпилами люди не могут быть
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2242
Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
Отправлено: 08.04.25 - 17:44
#6
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Цитата:
Добринцофф:

Не стоит ставить знак равенства между любым предпринимательством и ростовщичеством.
Производством товаров, услуг и их продажей человечество занимается испокон веков. На этом строилась, строится и будет строиться экономика любого государства.
А ростовщичество ещё сравнительно недавно справедливо оценивалось, как грязное и даже преступное действо. И только когда ростовщики пришли к власти, развитие экономики стало определяться не количествои произведённого ликвидного продукта (любого), а какими-то выдуманными виртуальными показателями, за которыми по сути ничего не стоит.
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