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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:52
#5176
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Погуглил, чтобы отвечать за свои слова. Оказывается это собирательный образ наших летчиков, но в реальности действительно давали корейские и вьетнамские фамилии. В воспоминаниях:" Летит летчик Си Ни Цин и кричит, Паша атакую"!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:56
#5177
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Цитата:
Kairat stayer:
Кстати, говорят, что в Китае среди их граждан, Джаки не пользуются особым спросом, европейские и японские авто предпочтительнее.

Как говорится "ложь,...... и провокация"
Ездят на китайских брендах и не стесняются. Просто джаки это сегмент для бедных, и возможно даже чисто для внешних рынков. А кто там из тех что "говорят" по деревням да небольшим промышленным городкам ездит?
Да и в крупных городах китайских брендов больше чем прочих. Не на порядок, конечно, но больше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:58
#5178
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Цитата:
Kairat stayer:
Китае среди их граж

Всё,что говорят, обычно преувеличивают. Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят. У них много западных авто, с литерой L, удлиненный! Какой нибудь Гольф уже почти лимузин! Поэтому у многих в предпочтениях не качество и технологичность, а громкое имя!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:06
#5179
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Цитата:
saba:
Это очень древняя разработка, очень активно применялась СССР во Вьетнаме, Анголе, Эфиопии и т д. Во Вьетнаме даже имена меняли на местные.

СССР тоже говорили что это просто какие-то неравнодушные граждане и "мы не при делах"?
Как бы то ни было, хронологически все-таки выходит что китайцы раньше патент получили.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:11
#5180
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Цитата:
Карачун:
Как говорится "ложь,...... и провокация"


Чтобы отвечать в очередной раз, за тех кто так говорит, ниже по ссылке топ 10 авто по продажам за 2023 год, импортные авто все собираются на заводах в Китае, ситуация не особо изменилась наверное.

Здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 08.04.2025 - 17:12]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:15
#5181
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Получается в Топ-10 по продажам входят 6 иностранных марок собираемые в Китае и 4 китайских.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6827
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:26
#5182
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Цитата:
saba:
Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят...


Из числа самых популярных топ 10.

Volkswagen продано в 2023 году - 2,228,213.
Toyota - 1,702,496.
Honda - 1,201,618.

Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака.

GAC Aion - 480,366.
GAC Trumpchi - 355,068.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:40
#5183
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Нацисты

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:44
#5184
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Вот они, 100 тысяч нацистов в здании, и никто там не погиб, погибли только дети на улице..
Видео с дома нацистов..


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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1491
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 17:55
#5185
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Цитата:
Kairat stayer:
Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака. GAC Aion - 480,366. GAC Trumpchi - 355,068.

Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 18:12
#5186
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Повторяю еще раз: 1. Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. 2. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. 3. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы. Я понятно разъяснил?

Меня по жалобе Абайки удалили без всяких проверок на достоверность, за сам факт комментария без ссылки. Что за двойные стандарты?
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