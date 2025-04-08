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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:52
Погуглил, чтобы отвечать за свои слова. Оказывается это собирательный образ наших летчиков, но в реальности действительно давали корейские и вьетнамские фамилии. В воспоминаниях:" Летит летчик Си Ни Цин и кричит, Паша атакую"!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:56
Цитата:
Как говорится "ложь,...... и провокация"
Ездят на китайских брендах и не стесняются. Просто джаки это сегмент для бедных, и возможно даже чисто для внешних рынков. А кто там из тех что "говорят" по деревням да небольшим промышленным городкам ездит?
Да и в крупных городах китайских брендов больше чем прочих. Не на порядок, конечно, но больше.
Kairat stayer:
Кстати, говорят, что в Китае среди их граждан, Джаки не пользуются особым спросом, европейские и японские авто предпочтительнее.
Кстати, говорят, что в Китае среди их граждан, Джаки не пользуются особым спросом, европейские и японские авто предпочтительнее.
Как говорится "ложь,...... и провокация"
Ездят на китайских брендах и не стесняются. Просто джаки это сегмент для бедных, и возможно даже чисто для внешних рынков. А кто там из тех что "говорят" по деревням да небольшим промышленным городкам ездит?
Да и в крупных городах китайских брендов больше чем прочих. Не на порядок, конечно, но больше.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 15:58
Цитата:
Всё,что говорят, обычно преувеличивают. Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят. У них много западных авто, с литерой L, удлиненный! Какой нибудь Гольф уже почти лимузин! Поэтому у многих в предпочтениях не качество и технологичность, а громкое имя!
Kairat stayer:
Китае среди их граж
Китае среди их граж
Всё,что говорят, обычно преувеличивают. Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят. У них много западных авто, с литерой L, удлиненный! Какой нибудь Гольф уже почти лимузин! Поэтому у многих в предпочтениях не качество и технологичность, а громкое имя!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:06
Цитата:
СССР тоже говорили что это просто какие-то неравнодушные граждане и "мы не при делах"?
Как бы то ни было, хронологически все-таки выходит что китайцы раньше патент получили.
saba:
Это очень древняя разработка, очень активно применялась СССР во Вьетнаме, Анголе, Эфиопии и т д. Во Вьетнаме даже имена меняли на местные.
Это очень древняя разработка, очень активно применялась СССР во Вьетнаме, Анголе, Эфиопии и т д. Во Вьетнаме даже имена меняли на местные.
СССР тоже говорили что это просто какие-то неравнодушные граждане и "мы не при делах"?
Как бы то ни было, хронологически все-таки выходит что китайцы раньше патент получили.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:11
Цитата:
Чтобы отвечать в очередной раз, за тех кто так говорит, ниже по ссылке топ 10 авто по продажам за 2023 год, импортные авто все собираются на заводах в Китае, ситуация не особо изменилась наверное.
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 08.04.2025 - 17:12]
Карачун:
Как говорится "ложь,...... и провокация"
Как говорится "ложь,...... и провокация"
Чтобы отвечать в очередной раз, за тех кто так говорит, ниже по ссылке топ 10 авто по продажам за 2023 год, импортные авто все собираются на заводах в Китае, ситуация не особо изменилась наверное.
Здесь:
[Исправлено: Kairat stayer, 08.04.2025 - 17:12]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:15
Получается в Топ-10 по продажам входят 6 иностранных марок собираемые в Китае и 4 китайских.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:26
Цитата:
Из числа самых популярных топ 10.
Volkswagen продано в 2023 году - 2,228,213.
Toyota - 1,702,496.
Honda - 1,201,618.
Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака.
GAC Aion - 480,366.
GAC Trumpchi - 355,068.
saba:
Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят...
Джак бюджетный автомобиль, у него своя аудитория, западные бренды обычно тоже китайского производства. Китайцы как казахи, понты любят...
Из числа самых популярных топ 10.
Volkswagen продано в 2023 году - 2,228,213.
Toyota - 1,702,496.
Honda - 1,201,618.
Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака.
GAC Aion - 480,366.
GAC Trumpchi - 355,068.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:40
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44112
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 16:44
Вот они, 100 тысяч нацистов в здании, и никто там не погиб, погибли только дети на улице..
Видео с дома нацистов..
Видео с дома нацистов..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 17:55
Цитата:
Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей.
Kairat stayer:
Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака. GAC Aion - 480,366. GAC Trumpchi - 355,068.
Среди китайских популярных топ 10 две марки Джака. GAC Aion - 480,366. GAC Trumpchi - 355,068.
Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 18:12
Цитата:
Меня по жалобе Абайки удалили без всяких проверок на достоверность, за сам факт комментария без ссылки. Что за двойные стандарты?
Тимур Гафуров:
Повторяю еще раз: 1. Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. 2. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. 3. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы. Я понятно разъяснил?
Повторяю еще раз: 1. Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. 2. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. 3. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы. Я понятно разъяснил?
Меня по жалобе Абайки удалили без всяких проверок на достоверность, за сам факт комментария без ссылки. Что за двойные стандарты?
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