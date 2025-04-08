Отправлено: - 16:06

saba:

Это очень древняя разработка, очень активно применялась СССР во Вьетнаме, Анголе, Эфиопии и т д. Во Вьетнаме даже имена меняли на местные.

Цитата:СССР тоже говорили что это просто какие-то неравнодушные граждане и "мы не при делах"?Как бы то ни было, хронологически все-таки выходит что китайцы раньше патент получили.