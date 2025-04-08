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Неработающая система "Сергек" стала предметом тяжбы между ее оператором и акиматом Костанайской области
Неработающая система "Сергек" стала предметом тяжбы между ее оператором и акиматом Костанайской области
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