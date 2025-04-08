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≡ Неработающая система "Сергек" стала предметом тяжбы между ее оператором и акиматом Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51497
Неработающая система "Сергек" стала предметом тяжбы между ее оператором и акиматом Костанайской области
Отправлено: 08.04.25 - 14:34
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Суд постановил расторгнуть договор с частным подрядчиком, который должен был обслуживать аппаратно-программный комплекс, но компания не согласна с решением и намерена подать апелляцию.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
257
Re: Неработающая система "Сергек" стала предметом...
Отправлено: 08.04.25 - 14:34
#1
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Посчитать во что обошлась эта игрушка и взыскать
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