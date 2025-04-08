Отправлено: - 14:43

Kairat stayer:

Этот трюк постоянно использовали, даже в период Второй мировой войны, переодевались во вражескую форму и устраивали диверсий и.т.д

Цитата:Да ну, это ведь совсем не то же самое. Тут же конкретно "...мы тут совсем ни при чем. Это все граждане с активной гражданской позицией, самостийно организовались, сорванцы этакие".И это же не какая-то отдельная акция, диверсионная или не очень - пришли набедокурили и сбежали, это прямо постоянное участие в боевых действиях, собственно даже не скрывая что в случае корейской войны это "ополчение" состояло из китайцев, в случае с украинской из россиян. Но в обоих случаях"...ррребята, я не в курсе", говорило государство, "и ничего с ними сделать не могу..."