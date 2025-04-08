И велосипед и автомобиль - суть транспортные средства. Но человек никогда не видевший автомобиля, а только велосипеды будет оперировать в своих суждениях лишь последними. Видимо именно так выглядит "пояс" в глазах тех, чьё мнение вы взяли за основу. Поэтому всегда важно договориться о терминах заранее.
... Это творят те, кого вы тут с яростью защищаете. И это - задокументированные факты, которые будут предъявлены в суде над нацистскими преступниками. Кому удастся остаться в живых до суда. Кого не успеют утилизировать.
Отмечают, что Д.Трампу не нравятся бомбардировки Украины россиянами и он их раскритиковал, цена российской марки нефти Urals опустилось до 50 долларов за баррель и.т.д. Погибли невинные дети, будем наблюдать за дальнейшей реакцией цивилизованного мира.
Посмотрел, как один из вариантов сторонами, окончания войны рассматривается по корейскому сценарию, скорее всего, данный вариант не сработает. Если страну разделять, понятно какая сторона будет развиваться, а какая прозябать. Глубинный и ядрёный народ не поймёт, что украинцы будут жить как южные корейцы под покровительством проклятого Запада и Америки.
На днях Виталий отмечал, что Овечкин в НХЛ больше шайб забил, речь о том, что больше Гретцкого, мол весь Запад восхищается.
Нас в своё время учили, не убегать в Запад, США и.т.д. которые были недружественными. На мой взгляд подавляющее большинство граждан проживающие в цивилизованных странах не знает про Овечкина и Гретцкого, хоккеем не интересуются. При советах было патриотично выступать на чемпионатах мира, олимпиадах за свою страну, покойный баскетболист сборной СССР Алжан Жармухамедов говорил, что им предлагали миллион долларов за выступление в НБА, они соответственно отказались. В настоящее время россияне за свою страну не могут выступать, потому что под санкциями, поэтому Рыбакины, Самоделкины и.т.д. за наши команды играют и выступают, чтобы раскрыться и достигать успехов на мировой арене.
Kairat stayer: Этот трюк постоянно использовали, даже в период Второй мировой войны, переодевались во вражескую форму и устраивали диверсий и.т.д
Да ну, это ведь совсем не то же самое. Тут же конкретно "...мы тут совсем ни при чем. Это все граждане с активной гражданской позицией, самостийно организовались, сорванцы этакие". И это же не какая-то отдельная акция, диверсионная или не очень - пришли набедокурили и сбежали, это прямо постоянное участие в боевых действиях, собственно даже не скрывая что в случае корейской войны это "ополчение" состояло из китайцев, в случае с украинской из россиян. Но в обоих случаях"...ррребята, я не в курсе", говорило государство, "и ничего с ними сделать не могу..."
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