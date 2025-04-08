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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7568
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 12:08
#5161
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Цитата:
Карачун:
вашего визави.

Так про него столько лестных слов здесь писали! Де заткнет за пояс не только меня ,но и Абайку с Мариком вместе взятых! Я человек наивный ,верю особенно женщинам!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 12:30
#5162
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Цитата:
saba:
заткнет за пояс

И велосипед и автомобиль - суть транспортные средства. Но человек никогда не видевший автомобиля, а только велосипеды будет оперировать в своих суждениях лишь последними.
Видимо именно так выглядит "пояс" в глазах тех, чьё мнение вы взяли за основу.
Поэтому всегда важно договориться о терминах заранее.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 12:35
#5163
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Цитата:
saba:

Вот правда:

...
Это творят те, кого вы тут с яростью защищаете.
И это - задокументированные факты, которые будут предъявлены в суде над нацистскими преступниками. Кому удастся остаться в живых до суда. Кого не успеют утилизировать.

[Исправлено: Skeptic, 08.04.2025 - 13:38]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6822
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 13:41
#5164
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра!

Отмечают, что Д.Трампу не нравятся бомбардировки Украины россиянами и он их раскритиковал, цена российской марки нефти Urals опустилось до 50 долларов за баррель и.т.д. Погибли невинные дети, будем наблюдать за дальнейшей реакцией цивилизованного мира.


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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6822
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:07
#5165
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Цитата:
Карачун:
Предлагаю посмотреть. Весьма забавно.


Посмотрел, как один из вариантов сторонами, окончания войны рассматривается по корейскому сценарию, скорее всего, данный вариант не сработает. Если страну разделять, понятно какая сторона будет развиваться, а какая прозябать. Глубинный и ядрёный народ не поймёт, что украинцы будут жить как южные корейцы под покровительством проклятого Запада и Америки.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:17
#5166
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрел, как один из вариантов сторонами, окончания войны рассматривается по корейскому сценарию,

Это меня как раз в ролике и не заинтересовало.
А вот "ихтамнеты" китайские...это прикольно.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6822
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:24
#5167
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На днях Виталий отмечал, что Овечкин в НХЛ больше шайб забил, речь о том, что больше Гретцкого, мол весь Запад восхищается.

Нас в своё время учили, не убегать в Запад, США и.т.д. которые были недружественными. На мой взгляд подавляющее большинство граждан проживающие в цивилизованных странах не знает про Овечкина и Гретцкого, хоккеем не интересуются. При советах было патриотично выступать на чемпионатах мира, олимпиадах за свою страну, покойный баскетболист сборной СССР Алжан Жармухамедов говорил, что им предлагали миллион долларов за выступление в НБА, они соответственно отказались. В настоящее время россияне за свою страну не могут выступать, потому что под санкциями, поэтому Рыбакины, Самоделкины и.т.д. за наши команды играют и выступают, чтобы раскрыться и достигать успехов на мировой арене.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.04.2025 - 15:30]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6822
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:29
#5168
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Цитата:
Карачун:
А вот "ихтамнеты" китайские...это прикольно.


Этот трюк постоянно использовали, даже в период Второй мировой войны, переодевались во вражескую форму и устраивали диверсий и.т.д.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1487
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:43
#5169
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Цитата:
Kairat stayer:
Этот трюк постоянно использовали, даже в период Второй мировой войны, переодевались во вражескую форму и устраивали диверсий и.т.д

Да ну, это ведь совсем не то же самое. Тут же конкретно "...мы тут совсем ни при чем. Это все граждане с активной гражданской позицией, самостийно организовались, сорванцы этакие".
И это же не какая-то отдельная акция, диверсионная или не очень - пришли набедокурили и сбежали, это прямо постоянное участие в боевых действиях, собственно даже не скрывая что в случае корейской войны это "ополчение" состояло из китайцев, в случае с украинской из россиян. Но в обоих случаях"...ррребята, я не в курсе", говорило государство, "и ничего с ними сделать не могу..."
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6822
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 14:50
#5170
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Цитата:
Карачун:
Да ну, это ведь совсем не то же самое...


Лично я вообще не удивляюсь. Про северокорейцев в Курской области достаточно информаций было, якобы более 10 тысяч граждан было использовано, тоже ихтамнеты ведь.
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