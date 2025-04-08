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Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
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