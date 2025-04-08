НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шли к матери - Подростков, сбежавших из рудненского интерната, нашли сегодня утром
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51496
Шли к матери - Подростков, сбежавших из рудненского интерната, нашли сегодня утром
Отправлено: 08.04.25 - 12:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже известно, что двое воспитанников "Центра поддержки детей с особыми образовательными потребностями" пешком дошли из Рудного до села Константиновка Костанайского района. Ночью Владислав Полстянкин и Ярослав Фролов заночевали в лесу возле поселка, а утром 8 апреля сели в попутную машину.
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3719
Re: Шли к матери - Подростков, сбежавших из рудненского...
Отправлено: 08.04.25 - 12:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вопрос - в каких условиях дети содержались в этом центре и почему сбежали?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS