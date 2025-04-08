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≡ Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51493
Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры и студенты – мажилисмен
Отправлено: 08.04.25 - 09:27
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Народные избранники предлагают не облагать финансовые услуги налогом за добавленную стоимость. Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать пенсионеры, студенты и родители, считает депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1182
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 09:27
#1
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Пусть эти избранники попробуют пожить на ими же установленный прожиточный минимум, без служебной машины и водителя. Посмотрят, в какой роскоши люди живут
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2240
Re: Из-за введения НДС на банковские переводы могут пострадать...
Отправлено: 08.04.25 - 10:51
#2
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Не "могут пострадать", а пострадают.
Ростовщики никогда не потерпят убытков. Абсолютно все свои расходы они перекладывают на плечи своих клиентов.
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