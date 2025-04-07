Ищите,да обрящете! И посмотрите определение военного преступления, для профилактики мозга! Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно? Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить! Хотя в принципе Вам то и не нужно,Вы уже всё заранее для себя решили и определили! Кстати Кривой Рог это не прифронтовой город, просто родина Зеленского, вот и решили наверное побольнее ущипнуть! Место взрыва ,как я увидел находится, сначала потом детская площадка, а за ней уже кафе. Правда, судя по камерам из кафе , даже им сильно досталось, что уж о детской площадке говорить! Там боевая часть Искандера пишут 500 кг
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят! У самого совесть,как? Всё нормально? Детей поубивали и правильно? Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали? Зверская у Вас логика!!!
Детей убивать - не правильно. Но только официальное независимое расследование покажет, от чего, где и когда погибли или умерли эти дети. Чтобы потом не оказалось как в буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
saba: А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть
Ну какой нафиг маникюр, война же. Представьте, ВОВ, немцы по Сталинграду авианалет устроили, разбомбили косметический салон, а там оказывается слёт маникюрщиц проходил. Беда... Я вот сижу и думаю, а там точно война, в Украине, или чё там. Какие нафиг съезды маникюрщиц?
Одно из самых масштабных расследований, опубликованных недавно, провели журналисты-расследователи из New York Times (NYT). Они использовали документы, свидетельства очевидцев, а также видео- и фотоматериалы. Самая серьезная часть расследования — это записи телефонных разговоров российских солдат.
Основываясь на этих записях, авторы расследования утверждают, что российское командование было осведомлено о систематических убийствах гражданских лиц. Так, на одной из таких записей солдат ВС РФ рассказывает о распоряжении командира убивать гражданских. Журналисты также установили имена 22 военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка, которые звонили в Россию с телефонов убитых людей. Ссылки увы опять не будет, не умею я просто ссылки делать! Но Вам как англоязычному гражданину мира вполне возможно прочитать итоги хотя бы этого расследования в первоисточнике.
maxsaf: Ну какой нафиг маникюр, война же. Представьте, ВОВ, немцы по Сталинграду авианалет
Технологии вперёд ушли, во время ВОВ в тылу тоже жизнь своим чередом шла, и в театры ходили и в парикмахерские ! Просто тогда немцы ну никак не могли до Свердловска например дотянуться, а сейчас россияне спокойно могут хоть Ивано-Франковск с Ужгородом бомбить!
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