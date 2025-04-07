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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:58
#5131
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Ищите,да обрящете! И посмотрите определение военного преступления, для профилактики мозга! Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно? Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить! Хотя в принципе Вам то и не нужно,Вы уже всё заранее для себя решили и определили! Кстати Кривой Рог это не прифронтовой город, просто родина Зеленского, вот и решили наверное побольнее ущипнуть! Место взрыва ,как я увидел находится, сначала потом детская площадка, а за ней уже кафе. Правда, судя по камерам из кафе , даже им сильно досталось, что уж о детской площадке говорить! Там боевая часть Искандера пишут 500 кг
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:02
#5132
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Цитата:
saba:
Ищите,да обрящете

Не, так не пойдет. Правила есть правила, будьте добры ссылку на все, что цитируете.

Цитата:
saba:
Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно?

Нужно.


Цитата:
saba:
Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить!

Будьте любезны, вбейте, и поделитесь ссылкой на фотку здания снаружи за последние пару дней.

[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:03]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:02
#5133
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Цитата:
maxsaf:
Или ссылку или удалят, выбирайте

Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят! У самого совесть,как? Всё нормально? Детей поубивали и правильно? Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали? Зверская у Вас логика!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:04
#5134
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали?

Конечно. Я это много раз говорил. Но вам хочется крови, вы призывает защищать родину до последнего украинца.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:06
#5135
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Цитата:
saba:
Детей поубивали и правильно?

Детей убивать - не правильно. Но только официальное независимое расследование покажет, от чего, где и когда погибли или умерли эти дети. Чтобы потом не оказалось как в буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:08
#5136
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Цитата:
saba:
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят!

Редакция, тут товарищ согласился добровольно на удаления, будьте добры, проведите аудит сообщений без ссылок на источники.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:08
#5137
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Цитата:
maxsaf:
буче, с телами неизвестно откуда привезенными.

Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:11
#5138
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А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть, чтобы теперь с ранениями по больницам не валяться!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7559
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:12
#5139
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Цитата:
maxsaf:
Редакция, тут товарищ согласился

Так Вы батенька ещё и кляузник!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:36
#5140
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Цитата:
saba:
Так Вы батенька ещё и кляузник!

Активная гражданская позиция :lol:

Цитата:
saba:
Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?

А чем там по вашему расследование закончилось, в Буче? Кого посадили или наказали?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27241
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:39
#5141
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Цитата:
saba:
А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть

Ну какой нафиг маникюр, война же. Представьте, ВОВ, немцы по Сталинграду авианалет устроили, разбомбили косметический салон, а там оказывается слёт маникюрщиц проходил. Беда... Я вот сижу и думаю, а там точно война, в Украине, или чё там. Какие нафиг съезды маникюрщиц?

[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:40]
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