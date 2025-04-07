Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:58
Ищите,да обрящете! И посмотрите определение военного преступления, для профилактики мозга! Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно? Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить! Хотя в принципе Вам то и не нужно,Вы уже всё заранее для себя решили и определили! Кстати Кривой Рог это не прифронтовой город, просто родина Зеленского, вот и решили наверное побольнее ущипнуть! Место взрыва ,как я увидел находится, сначала потом детская площадка, а за ней уже кафе. Правда, судя по камерам из кафе , даже им сильно досталось, что уж о детской площадке говорить! Там боевая часть Искандера пишут 500 кг
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:02
Цитата:
Не, так не пойдет. Правила есть правила, будьте добры ссылку на все, что цитируете.
Цитата:
Нужно.
Цитата:
Будьте любезны, вбейте, и поделитесь ссылкой на фотку здания снаружи за последние пару дней.
[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:03]
saba:
Ищите,да обрящете
Ищите,да обрящете
Не, так не пойдет. Правила есть правила, будьте добры ссылку на все, что цитируете.
Цитата:
saba:
Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно?
Надеюсь на France 24 Вам ссылки не нужно?
Нужно.
Цитата:
saba:
Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить!
Можно ещё кафе "Розмарин" Кривой рог в поисковик вбить!
Будьте любезны, вбейте, и поделитесь ссылкой на фотку здания снаружи за последние пару дней.
[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:03]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:02
Цитата:
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят! У самого совесть,как? Всё нормально? Детей поубивали и правильно? Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали? Зверская у Вас логика!!!
maxsaf:
Или ссылку или удалят, выбирайте
Или ссылку или удалят, выбирайте
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят! У самого совесть,как? Всё нормально? Детей поубивали и правильно? Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали? Зверская у Вас логика!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:04
Цитата:
Конечно. Я это много раз говорил. Но вам хочется крови, вы призывает защищать родину до последнего украинца.
saba:
Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали?
Надо было вовремя Донбасс отдавать, тогда бы и дети не пострадали?
Конечно. Я это много раз говорил. Но вам хочется крови, вы призывает защищать родину до последнего украинца.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:06
Цитата:
Детей убивать - не правильно. Но только официальное независимое расследование покажет, от чего, где и когда погибли или умерли эти дети. Чтобы потом не оказалось как в буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
saba:
Детей поубивали и правильно?
Детей поубивали и правильно?
Детей убивать - не правильно. Но только официальное независимое расследование покажет, от чего, где и когда погибли или умерли эти дети. Чтобы потом не оказалось как в буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:08
Цитата:
Редакция, тут товарищ согласился добровольно на удаления, будьте добры, проведите аудит сообщений без ссылок на источники.
saba:
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят!
Мне в общем то всё равно,Вас я ни в чём убеждать не собираюсь! Удалят так удалят!
Редакция, тут товарищ согласился добровольно на удаления, будьте добры, проведите аудит сообщений без ссылок на источники.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:08
Цитата:
Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?
maxsaf:
буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
буче, с телами неизвестно откуда привезенными.
Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:11
А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть, чтобы теперь с ранениями по больницам не валяться!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:12
Цитата:
Так Вы батенька ещё и кляузник!
maxsaf:
Редакция, тут товарищ согласился
Редакция, тут товарищ согласился
Так Вы батенька ещё и кляузник!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:36
Цитата:
Активная гражданская позиция
Цитата:
А чем там по вашему расследование закончилось, в Буче? Кого посадили или наказали?
saba:
Так Вы батенька ещё и кляузник!
Так Вы батенька ещё и кляузник!
Активная гражданская позиция
Цитата:
saba:
Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?
Это Вы тоже из телеграмм каналов почерпнули?
А чем там по вашему расследование закончилось, в Буче? Кого посадили или наказали?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 00:39
Цитата:
Ну какой нафиг маникюр, война же. Представьте, ВОВ, немцы по Сталинграду авианалет устроили, разбомбили косметический салон, а там оказывается слёт маникюрщиц проходил. Беда... Я вот сижу и думаю, а там точно война, в Украине, или чё там. Какие нафиг съезды маникюрщиц?
[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:40]
saba:
А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть
А да ещё забыл, нефиг было мастерам маникюра в кафе делать, да и собственнице кафе надо было давно его закрыть
Ну какой нафиг маникюр, война же. Представьте, ВОВ, немцы по Сталинграду авианалет устроили, разбомбили косметический салон, а там оказывается слёт маникюрщиц проходил. Беда... Я вот сижу и думаю, а там точно война, в Украине, или чё там. Какие нафиг съезды маникюрщиц?
[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 01:40]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать