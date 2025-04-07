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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 342 из 342«1...340341342
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 21:59
#5116
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Цитата:
saba:
но бОльшая часть школ практически во всех республиках была на национальных языках,

---вы уверены ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:05
#5117
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Цитата:
111:
если у тебя мама так называемая западненка

----Мама у меня в Казахстане родилась111:
Ну тогда получается хохол, но русский по духу, как и я собственно..[/quo


Приветствую тебя , истинно русский человечище !!! Так жена у тебя русская , ты русский ----значить и дети твои ----русские :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:14
#5118
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Цитата:
111:

----Приколист ты однако . У тебя всегда 2 умножить 2 всегда равно пяти :-x :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:20
#5119
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Цитата:
111:
И вот когда узнаешь все пять причин





----И где эти 5 причин ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11694
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:27
#5120
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111:
И вот когда узнаешь все пять причин




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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:48
#5121
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Цитата:
Гога:
уверены ??

Ага
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 22:57
#5122
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Цитата:
maxsaf:
поделаешь, раз сходняк у военных был на детской площадке. В чистом поле они не хотят собираться

В чистом виде оправдание военного преступления! Да и посмотрите выводы независимых OSINT экспертиз, а не делайте выводы по ангажированных каналам типа Ленты ру! А насчёт телеграмм каналов так вообще смех да и только! Сколько раз Вы попрекали телеграмм каналами Марика и сами туда же!

[Исправлено: saba, 07.04.2025 - 23:58]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:05
#5123
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Только посмотрел France 24, они опубликовали видео с внутренних камер кафе "Розмарин",как то странно в зале практически одни женщины, и не в форме! Или это сходняк женщин- военных был? Что там телеграмм каналы по этому поводу пишут, а Максаф?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7554
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:11
#5124
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указанный день в ресторане RoseMarine действительно прошел форум сотрудников бьюти-индустрии. Мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась уже в 18:30. По сообщению российского Минобороны, удар был нанесен в 18:49.

Одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодых людей и детей.

Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:23
#5125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Или это сходняк женщин- военных был? Что там телеграмм каналы по этому поводу пишут, а Максаф?

Вы же сами ответили на свой вопрос. Сходняк женщин закончился за 20 минут до удара. Что там началось после - кроме Минобороны РФ никто не пишет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:26
#5126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.

Напомним, все кто хотел - увезли своих детей за 11 лет конфликта. Только самые отбитые отправили своих детей гулять, в стране где идёт война, в городе практически у линии сопроикосновения. И ради чего? Чтобы Крым не отдавать и Донбасс не отдавать. Сохранили? Удержали?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:30
#5127
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Цитата:
saba:
Мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась уже в 18:30.

Ну и видимо заведение закрылось сразу в 6:30 да? Или у вас в голове не укладывается вероятность, что после 18:30 там кто-то ещё арендовал посещение, и что ресторан так рано не закрываетсЯ. Или у вас в Кустанае рестораны до 6 вечера работают, а потом комендантский час?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:31
#5128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
В чистом виде оправдание военного преступления!

Уже кого-то осудили за это преступление? Или вы без суда назначает виновных?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27234
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 23:32
#5129
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Цитата:
saba:
Да и посмотрите выводы независимых OSINT экспертиз

Ссылку дайте посмотрю
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