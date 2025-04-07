Отправлено: - 22:57

maxsaf:

поделаешь, раз сходняк у военных был на детской площадке. В чистом поле они не хотят собираться

[Исправлено: saba, 07.04.2025 - 23:58]

Цитата:В чистом виде оправдание военного преступления! Да и посмотрите выводы независимых OSINT экспертиз, а не делайте выводы по ангажированных каналам типа Ленты ру! А насчёт телеграмм каналов так вообще смех да и только! Сколько раз Вы попрекали телеграмм каналами Марика и сами туда же!