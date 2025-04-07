maxsaf: поделаешь, раз сходняк у военных был на детской площадке. В чистом поле они не хотят собираться
В чистом виде оправдание военного преступления! Да и посмотрите выводы независимых OSINT экспертиз, а не делайте выводы по ангажированных каналам типа Ленты ру! А насчёт телеграмм каналов так вообще смех да и только! Сколько раз Вы попрекали телеграмм каналами Марика и сами туда же!
Только посмотрел France 24, они опубликовали видео с внутренних камер кафе "Розмарин",как то странно в зале практически одни женщины, и не в форме! Или это сходняк женщин- военных был? Что там телеграмм каналы по этому поводу пишут, а Максаф?
указанный день в ресторане RoseMarine действительно прошел форум сотрудников бьюти-индустрии. Мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась уже в 18:30. По сообщению российского Минобороны, удар был нанесен в 18:49.
Одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодых людей и детей.
Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.
saba: Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.
Напомним, все кто хотел - увезли своих детей за 11 лет конфликта. Только самые отбитые отправили своих детей гулять, в стране где идёт война, в городе практически у линии сопроикосновения. И ради чего? Чтобы Крым не отдавать и Донбасс не отдавать. Сохранили? Удержали?
saba: Мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась уже в 18:30.
Ну и видимо заведение закрылось сразу в 6:30 да? Или у вас в голове не укладывается вероятность, что после 18:30 там кто-то ещё арендовал посещение, и что ресторан так рано не закрываетсЯ. Или у вас в Кустанае рестораны до 6 вечера работают, а потом комендантский час?
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