Re: «По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом...

Отправлено: - 22:22

Вот скажите этим умникам, что вместо того, чтобы в дождь и ветер улицы подметать, лучше деньги бюджетные на отлов и отстрел этих собак направить. И не надо пшикать зоозащитникам - надо было бы - прибрали уже в питомники свои. Людей (наполовину насильно) выгнали с обжитых мест, собаки остались. Теперь виноватых ищем.