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≡ «По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом собак высказался аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51491
«По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом собак высказался аким Костаная
Отправлено: 07.04.25 - 21:28
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- Агрессивных собак очень много. Мы просто дождемся, когда они кого-то покусают! - отметил Марат ЖУНДУБАЕВ. - Я недавно проводил встречу с жителями Колесных рядов. Оказалось, что когда был паводок, многие просто отпустили собак, а сами уехали. Но это вопрос к людям - как так можно относиться?!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2238
Re: «По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом...
Отправлено: 07.04.25 - 21:28
#1
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Нет зверя агрессивнее человека.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1478
Re: «По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом...
Отправлено: 07.04.25 - 22:00
#2
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Я вот подумал...может наш великий собаколюб заберет этих десятерых что подле работы у меня бегают. Они мне тут нафиг, например, не нужны.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1180
Re: «По сути, они опять на берегу» - О проблемах с отловом...
Отправлено: 07.04.25 - 22:22
#3
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Вот скажите этим умникам, что вместо того, чтобы в дождь и ветер улицы подметать, лучше деньги бюджетные на отлов и отстрел этих собак направить. И не надо пшикать зоозащитникам - надо было бы - прибрали уже в питомники свои. Людей (наполовину насильно) выгнали с обжитых мест, собаки остались. Теперь виноватых ищем.
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