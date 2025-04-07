Спасибо всем !!! Повеселился , даже очень умных , в кавычках , людей прослушал . Настроение ----+10 . Надеюсь , не удалять .Если что , продолжим позже .Всё таки вопрос Мереке не решен - Мама - украинка , папа русский ----Кто же я
Начнем с того, кто у них родители. Если ты прям 50 на 50 как я, на каком ты думаешь и говорил с мамой языке, когда у нее молоко с груди пил. И когда пугаешься, на каком языке матом кроешь, и тд. И вот когда узнаешь все пять причин, а так же подпричины твоего странного Я, то наконец то дойдешь, до чего дошел и я, что ты или хохол или русский по духу. Но есть еще одно но, если у тебя мама так называемая западненка, то скорее всего ты хохол, предавший душу русскому миру и отдавший ее нам русским, ибо западные хохлы женщины это настоящая украинская смесь, вот у евреев же считается по матери. У западненцев практически то же самое. Недаром их ненавидит наш русский мир и требует жертвенного обряда, привнося в жертву русскоязычное население и свое и украинское, но никогда не тронет настоящих украинцев, евреев же напоимер нельзя же убивать да, потому что завтра башку снесут нам.. Ну тогда получается хохол, но русский по духу, как и я собственно.. У нас то это по отцу у казахов ветка основная идет..
maxsaf: Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней
Да понял я, это нацисты, тем более не верить Минобороны, которое уничтожило самолетов в Украине больше, чем их было, в несколько раз, танков и потеряло всего 5 тысяч солдат официально за всю войну, это да, теперь вот русскоязычные дети нацисты, не верить Канашенкову себя не уважать, это да, это по нашему, мы Руzzкий мир и я горжусь этим вместе с тобой!
Чуть подальше отъехать надо было, например в Ленинакан, после землетрясения! На русском общаться можно было везде, всем преподавали, но бОльшая часть школ практически во всех республиках была на национальных языках, кроме Казахстана, Украины и Беларуси. В Беларуси, когда я был мову знали тоже только где то возле границы с Польшей!
Слушал Пескова про перемирие и позицию Путина. Риторика сменилась, теперь оказывается Киевский режим не нацистский, он просто не контролирует нацистов, и поэтому с ним нельзя переговоры вести! Раньше всех чохом нацистами называли, что творится,что творится!
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