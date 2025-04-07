НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 341 из 341«1...339340341
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:18
#5101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ведь тебе же важно насадить наш русский мир до Львова?

---Глупости не пиши , или ты не заметил , такой же ты внимательный , однако , что уже 3 года про политику НИЧЕГО не пишу :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:22
#5102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я строю как могу свой русский мир.

----Можно с этого поподробнее ???? Вы , однако , русский мир строите ???Путин побеждает надо подстроиться под новые реалии , а то как бы чего не вышло ? Да вы флюгер , однако !?? :lol: :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:24
#5103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну это примерно как рожать.

---Ты рожал :lol: :lol: :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:26
#5104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И как вся семейка, русская выходит в общем?

----Мереке , а кто я тогда ---мама украинка , отец - русский ??? Еврей , наверное !?!?! :-x :lol: 8-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:31
#5105
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо всем !!! Повеселился , даже очень умных , в кавычках , людей прослушал . Настроение ----+10 . Надеюсь , не удалять .Если что , продолжим позже .Всё таки вопрос Мереке не решен - Мама - украинка , папа русский ----Кто же я :lol: ;-) :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44110
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 17:23
#5106
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Мама - украинка , папа русский ----Кто же я

Начнем с того, кто у них родители.
Если ты прям 50 на 50 как я, на каком ты думаешь и говорил с мамой языке, когда у нее молоко с груди пил.
И когда пугаешься, на каком языке матом кроешь, и тд.
И вот когда узнаешь все пять причин, а так же подпричины твоего странного Я, то наконец то дойдешь, до чего дошел и я, что ты или хохол или русский по духу.
Но есть еще одно но, если у тебя мама так называемая западненка, то скорее всего ты хохол, предавший душу русскому миру и отдавший ее нам русским, ибо западные хохлы женщины это настоящая украинская смесь, вот у евреев же считается по матери.
У западненцев практически то же самое.
Недаром их ненавидит наш русский мир и требует жертвенного обряда, привнося в жертву русскоязычное население и свое и украинское, но никогда не тронет настоящих украинцев, евреев же напоимер нельзя же убивать да, потому что завтра башку снесут нам..
Ну тогда получается хохол, но русский по духу, как и я собственно..
У нас то это по отцу у казахов ветка основная идет..
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 18:18
#5107
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Корейцы - народ очень обучаемый, учиться любят, образование ценится. Я бы сказал так: трудно перевести на корейский выражение "шибко умный""
Андрей Ланьков.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 19:11
#5108
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Даже моя Наташка ошарашена, какой жестокий и бескомпромисный ее народ, раз сказали добьют

Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.

бывшее кафе Магеллан
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44110
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 19:27
#5109
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней

Да понял я, это нацисты, тем более не верить Минобороны, которое уничтожило самолетов в Украине больше, чем их было, в несколько раз, танков и потеряло всего 5 тысяч солдат официально за всю войну, это да, теперь вот русскоязычные дети нацисты, не верить Канашенкову себя не уважать, это да, это по нашему, мы Руzzкий мир и я горжусь этим вместе с тобой!

[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 20:28]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 19:47
#5110
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Вы явно что - то придумали

Чуть подальше отъехать надо было, например в Ленинакан, после землетрясения! На русском общаться можно было везде, всем преподавали, но бОльшая часть школ практически во всех республиках была на национальных языках, кроме Казахстана, Украины и Беларуси. В Беларуси, когда я был мову знали тоже только где то возле границы с Польшей!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44110
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 19:47
#5111
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
ракета попала именно туда куда надо,

Согласен!



Алина Куценко и Даниил Никитский.
Обоим по 15 лет
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7550
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 19:53
#5112
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушал Пескова про перемирие и позицию Путина. Риторика сменилась, теперь оказывается Киевский режим не нацистский, он просто не контролирует нацистов, и поэтому с ним нельзя переговоры вести! Раньше всех чохом нацистами называли, что творится,что творится!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 20:14
#5113
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да понял я, это нацисты, тем более не верить Минобороны

Ты дырку в крыше кафешки увидел или нет? Глазам своим верь, остальным можешь не верить.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 20:16
#5114
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Алина Куценко и Даниил Никитский. Обоим по 15 лет

Ну что поделаешь, раз сходняк у военных был на детской площадке. В чистом поле они не хотят собираться.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27229
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 20:25
#5115
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
тем более не верить Минобороны

Ну а кому верить? Не тебе же, с твоей лживой инфой. Вот ты дал ссылку под фотками
Там указано место удара ракеты два раза, и оба раза в разных местах, за детской площадкой. А что тогда на кафе Розмарин упало? Голуби накакали?
Профайл
Страница 341 из 341«1...339340341
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS