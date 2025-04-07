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≡ Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51490
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
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"Сегодня большинство валютных операций совершаются онлайн. В смартфоне можно за секунды проверить курс", - сообщили в Нацбанке. - "Вместе с тем визуальная информация на табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте".
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
256
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
#1
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С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3717
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:33
#2
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Маразм крепчает...
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
256
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:09
#3
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Давайте уж сразу все ценники уберем, со всех товаров, чтобы не было информационного шума, пока не оплатил товар
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1179
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:26
#4
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Цитата:
табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте


А так блин все как начнут в теньгу верить)) сами не думают, что несут. Разогнать этих инициаторов давно пора - они тоже подрывают доверие к нацвалюте. Хотя бы тем что отпустили ее в свободное плавание. Так себе финрегулятор. Только фантики каждый год новые рисуют.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1385
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 14:36
#5
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Вон оно че Михалыч! Если бы не табло, долларом бы трубки раскуривали.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
276
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 14:50
#6
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Самое важное решение по укреплению тнг
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2237
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 17:03
#7
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Цитата:
Михаил:

Валюта - товар.
И хлеб - товар, и водка - товар, и штаны - товар.
Но у нас же нет на каждом заборе информации о ценах на водку, хлеб, штаны и прочие велосипеды.
А зачем цена на валюту висит везде?
Зайдите в магазин, то бишь - обменник, и смотрите, сколько доллар или рубль стоят. Если они вам нужны.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1179
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 17:31
#8
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Цитата:
Skeptic:
А зачем цена на валюту висит везде?

Не везде, а только возле обменных пунктов. Цены на продукты можно и на баннерах видеть.
Социальная реклама тоже отвлекает может ее тоже убрать?
По вашей логике можно тогда и вывески все поубирать - если вам надо -зайдете и посмотрите "что дают".
Если бы в наших широтах интернет во благо использовался, было бы здорово. У бОльшей части магазинов (например) нет сайтов. Как находить цены? Тратить деньги на проезд или бензин в поисках оптимальной цены. Бред сивой кобылы. Когда мне нужен курс валют - я прохожу и издалека смотрю. Когда он мне не нужен - он мне не нужен, и не отвлекает. Просто опять нацбанк "чото мутит-крутит", опять лоббирование чьих-то интересов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2237
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 18:27
#9
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Цитата:
vofkakst:
опять лоббирование чьих-то интересов

:lol: Чьих? Версии есть?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10266
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 19:06
#10
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Давно пора убрать с улицы эти табло с курсами,все расчёты в магазинах у нас в тенге,а кому нужна валюта вариантов куча,посмотри в приложении,позвони в обменник,кстати кто постоянно меняет у тех есть тел.обменника и очень выгодный курс который значительно отличается от табло.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10266
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 19:07
#11
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Цитата:
Михаил:
С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!

А кто сказал ,что ценника не будет?Зайди в обменник посмотри цены.
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