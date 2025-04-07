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Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51490
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
"Сегодня большинство валютных операций совершаются онлайн. В смартфоне можно за секунды проверить курс", - сообщили в Нацбанке. - "Вместе с тем визуальная информация на табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте".
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Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3717
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:33
Маразм крепчает...
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:09
Давайте уж сразу все ценники уберем, со всех товаров, чтобы не было информационного шума, пока не оплатил товар
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1179
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:26
Цитата:
А так блин все как начнут в теньгу верить)) сами не думают, что несут. Разогнать этих инициаторов давно пора - они тоже подрывают доверие к нацвалюте. Хотя бы тем что отпустили ее в свободное плавание. Так себе финрегулятор. Только фантики каждый год новые рисуют.
табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте
А так блин все как начнут в теньгу верить)) сами не думают, что несут. Разогнать этих инициаторов давно пора - они тоже подрывают доверие к нацвалюте. Хотя бы тем что отпустили ее в свободное плавание. Так себе финрегулятор. Только фантики каждый год новые рисуют.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1385
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 14:36
Вон оно че Михалыч! Если бы не табло, долларом бы трубки раскуривали.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 276
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 14:50
Самое важное решение по укреплению тнг
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 17:03
Цитата:
Валюта - товар.
И хлеб - товар, и водка - товар, и штаны - товар.
Но у нас же нет на каждом заборе информации о ценах на водку, хлеб, штаны и прочие велосипеды.
А зачем цена на валюту висит везде?
Зайдите в магазин, то бишь - обменник, и смотрите, сколько доллар или рубль стоят. Если они вам нужны.
Михаил:
Валюта - товар.
И хлеб - товар, и водка - товар, и штаны - товар.
Но у нас же нет на каждом заборе информации о ценах на водку, хлеб, штаны и прочие велосипеды.
А зачем цена на валюту висит везде?
Зайдите в магазин, то бишь - обменник, и смотрите, сколько доллар или рубль стоят. Если они вам нужны.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1179
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 17:31
Цитата:
Не везде, а только возле обменных пунктов. Цены на продукты можно и на баннерах видеть.
Социальная реклама тоже отвлекает может ее тоже убрать?
По вашей логике можно тогда и вывески все поубирать - если вам надо -зайдете и посмотрите "что дают".
Если бы в наших широтах интернет во благо использовался, было бы здорово. У бОльшей части магазинов (например) нет сайтов. Как находить цены? Тратить деньги на проезд или бензин в поисках оптимальной цены. Бред сивой кобылы. Когда мне нужен курс валют - я прохожу и издалека смотрю. Когда он мне не нужен - он мне не нужен, и не отвлекает. Просто опять нацбанк "чото мутит-крутит", опять лоббирование чьих-то интересов.
Skeptic:
А зачем цена на валюту висит везде?
А зачем цена на валюту висит везде?
Не везде, а только возле обменных пунктов. Цены на продукты можно и на баннерах видеть.
Социальная реклама тоже отвлекает может ее тоже убрать?
По вашей логике можно тогда и вывески все поубирать - если вам надо -зайдете и посмотрите "что дают".
Если бы в наших широтах интернет во благо использовался, было бы здорово. У бОльшей части магазинов (например) нет сайтов. Как находить цены? Тратить деньги на проезд или бензин в поисках оптимальной цены. Бред сивой кобылы. Когда мне нужен курс валют - я прохожу и издалека смотрю. Когда он мне не нужен - он мне не нужен, и не отвлекает. Просто опять нацбанк "чото мутит-крутит", опять лоббирование чьих-то интересов.
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 18:27
Цитата:
Чьих? Версии есть?
vofkakst:
опять лоббирование чьих-то интересов
опять лоббирование чьих-то интересов
Чьих? Версии есть?
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 19:06
Давно пора убрать с улицы эти табло с курсами,все расчёты в магазинах у нас в тенге,а кому нужна валюта вариантов куча,посмотри в приложении,позвони в обменник,кстати кто постоянно меняет у тех есть тел.обменника и очень выгодный курс который значительно отличается от табло.
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 19:07
Цитата:
А кто сказал ,что ценника не будет?Зайди в обменник посмотри цены.
Михаил:
С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!
С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!
А кто сказал ,что ценника не будет?Зайди в обменник посмотри цены.
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