Отправлено: - 17:31

Skeptic:

А зачем цена на валюту висит везде?

Цитата:Не везде, а только возле обменных пунктов. Цены на продукты можно и на баннерах видеть.Социальная реклама тоже отвлекает может ее тоже убрать?По вашей логике можно тогда и вывески все поубирать - если вам надо -зайдете и посмотрите "что дают".Если бы в наших широтах интернет во благо использовался, было бы здорово. У бОльшей части магазинов (например) нет сайтов. Как находить цены? Тратить деньги на проезд или бензин в поисках оптимальной цены. Бред сивой кобылы. Когда мне нужен курс валют - я прохожу и издалека смотрю. Когда он мне не нужен - он мне не нужен, и не отвлекает. Просто опять нацбанк "чото мутит-крутит", опять лоббирование чьих-то интересов.