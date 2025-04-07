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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:18
#5101
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Цитата:
111:
Ведь тебе же важно насадить наш русский мир до Львова?

---Глупости не пиши , или ты не заметил , такой же ты внимательный , однако , что уже 3 года про политику НИЧЕГО не пишу :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:22
#5102
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Цитата:
111:
Я строю как могу свой русский мир.

----Можно с этого поподробнее ???? Вы , однако , русский мир строите ???Путин побеждает надо подстроиться под новые реалии , а то как бы чего не вышло ? Да вы флюгер , однако !?? :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:24
#5103
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Цитата:
111:
Ну это примерно как рожать.

---Ты рожал :lol: :lol: :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:26
#5104
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Цитата:
111:
И как вся семейка, русская выходит в общем?

----Мереке , а кто я тогда ---мама украинка , отец - русский ??? Еврей , наверное !?!?! :-x :lol: 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:31
#5105
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Спасибо всем !!! Повеселился , даже очень умных , в кавычках , людей прослушал . Настроение ----+10 . Надеюсь , не удалять .Если что , продолжим позже .Всё таки вопрос Мереке не решен - Мама - украинка , папа русский ----Кто же я :lol: ;-) :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44108
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 17:23
#5106
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Цитата:
Гога:
Мама - украинка , папа русский ----Кто же я

Начнем с того, кто у них родители.
Если ты прям 50 на 50 как я, на каком ты думаешь и говорил с мамой языке, когда у нее молоко с груди пил.
И когда пугаешься, на каком языке матом кроешь, и тд.
И вот когда узнаешь все пять причин, а так же подпричины твоего странного Я, то наконец то дойдешь, до чего дошел и я, что ты или хохол или русский по духу.
Но есть еще одно но, если у тебя мама так называемая западненка, то скорее всего ты хохол, предавший душу русскому миру и отдавший ее нам русским, ибо западные хохлы женщины это настоящая украинская смесь, вот у евреев же считается по матери.
У западненцев практически то же самое.
Недаром их ненавидит наш русский мир и требует жертвенного обряда, привнося в жертву русскоязычное население и свое и украинское, но никогда не тронет настоящих украинцев, евреев же напоимер нельзя же убивать да, потому что завтра башку снесут нам..
Ну тогда получается хохол, но русский по духу, как и я собственно..
У нас то это по отцу у казахов ветка основная идет..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 18:18
#5107
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"Корейцы - народ очень обучаемый, учиться любят, образование ценится. Я бы сказал так: трудно перевести на корейский выражение "шибко умный""
Андрей Ланьков.
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