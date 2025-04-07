Отправлено: - 17:23

Гога:

Мама - украинка , папа русский ----Кто же я

Цитата:Начнем с того, кто у них родители.Если ты прям 50 на 50 как я, на каком ты думаешь и говорил с мамой языке, когда у нее молоко с груди пил.И когда пугаешься, на каком языке матом кроешь, и тд.И вот когда узнаешь все пять причин, а так же подпричины твоего странного Я, то наконец то дойдешь, до чего дошел и я, что ты или хохол или русский по духу.Но есть еще одно но, если у тебя мама так называемая западненка, то скорее всего ты хохол, предавший душу русскому миру и отдавший ее нам русским, ибо западные хохлы женщины это настоящая украинская смесь, вот у евреев же считается по матери.У западненцев практически то же самое.Недаром их ненавидит наш русский мир и требует жертвенного обряда, привнося в жертву русскоязычное население и свое и украинское, но никогда не тронет настоящих украинцев, евреев же напоимер нельзя же убивать да, потому что завтра башку снесут нам..Ну тогда получается хохол, но русский по духу, как и я собственно..У нас то это по отцу у казахов ветка основная идет..