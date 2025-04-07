Re: Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор...

Отправлено: - 17:38

Куда вообще смотрит антикор, аудиторы, ревкомиссия, прокуратура? Для чего нужны надзорные органы? Депутатам все равно на простых смертных, они любое повышение поддержат. Хоть один депутат сказал "Я против! Не позволю!" и аргументированно отказал? Нет! Всегда единогласно поддерживаются бредовые инициативы, типа переименования улиц , населенных пунктов, тарифы и прочее.