НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор Костаная. Депутаты маслихата обсудят это 9 апреля
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51490
Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор Костаная. Депутаты маслихата обсудят это 9 апреля
Отправлено: 07.04.25 - 17:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты от партии "Ак жол" 18 декабря 2024 года отправили письмо в прокуратуру. Просили приостановить действия городского маслихата по регистрации решения в части увеличения тарифа на вывоз мусора. А также провести проверку законности соответствия расчетов тарифа.
Читать новость

olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1423
Re: Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор...
Отправлено: 07.04.25 - 17:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё и электричество подняли с 5 числа на 20 %. Тут поощутимее будет.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1179
Re: Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор...
Отправлено: 07.04.25 - 17:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда вообще смотрит антикор, аудиторы, ревкомиссия, прокуратура? Для чего нужны надзорные органы? Депутатам все равно на простых смертных, они любое повышение поддержат. Хоть один депутат сказал "Я против! Не позволю!" и аргументированно отказал? Нет! Всегда единогласно поддерживаются бредовые инициативы, типа переименования улиц , населенных пунктов, тарифы и прочее.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1385
Re: Повышение тарифа на вывоз мусора требует отменить прокурор...
Отправлено: 07.04.25 - 18:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повышение цен и тарифов? А больше они ничего и не умеют, во всяком случае такое впечатление создается
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS