Отправлено: - 14:55

saba:

В Армении,где 90 с лишним процентов были армянами ,самая моноэтническая республика всё разговаривали на армянском

Цитата:----В 1980 году был в Ереване ---прекрасно со всеми на русском языке общался , неделю никаких проблем не не было ! Вы явно что - то придумали