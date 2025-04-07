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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:52
#5086
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Цитата:
111:
которым мы гордимся..

----Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:54
#5087
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Цитата:
Гога:
зять у меня чистокровный казах

Но дело то в том, что я казах не чистокровный..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:55
#5088
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Цитата:
saba:
В Армении,где 90 с лишним процентов были армянами ,самая моноэтническая республика всё разговаривали на армянском

----В 1980 году был в Ереване ---прекрасно со всеми на русском языке общался , неделю никаких проблем не не было ! Вы явно что - то придумали
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:57
#5089
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Цитата:
Гога:
внуки - четверо ---они кто теперь

Вот смотри.
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.
А может и на все 50 по другим данным.
Но давай 75.
Моя на 100 процентов русская.
А еще и крещеная и в церковь мы ходим, это все 146.
Ну допустим 100.
Чьей крови будет в детях больше?
Простой вопрос генетики?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:59
#5090
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Цитата:
Гога:
Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?

Это наша картинка, сегодняшней арены в Донбассе.
Тебе не нравится наш русский мир насилия и убийств?
Ты что, русофоб?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:02
#5091
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Цитата:
111:
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.

-----Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах !!! Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а ----расстроение !!! :lol: :lol: :lol: Ты сам вообще понимаешь , что пишешь и какие аргументы приводишь ?!?!?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:03
#5092
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Цитата:
Гога:
так вот почему до сих пор не записался на курсы казахского языка

Зачем записываться, если мой родной язык, на котором я думаю, русский?
Да даже и кричу иногда по русски и русскими матами.
Как Кэт же у Штирлица как раскусили при матах на русском по моему?
Если мат перемат на русском только, ты русский и точка..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:05
#5093
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Цитата:
Гога:
Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а

Хм..
Так вы батенька фашист что ли?
Соловьев Владимир Рудольфович кто, русский или проклятый Иудей, готовый плюнуть и продать русского?

[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 16:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:09
#5094
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Цитата:
Гога:
Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах

Я говорю за всю семью.
В общем.
Я-75 казах
Она 100 русская
Ребенок 87.5 русский
И как вся семейка, русская выходит в общем?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:10
#5095
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Цитата:
111:
Но дело то в том, что я казах не чистокровный..

----Мереке , ты вообще читаешь комменты внимательно , или только первые три буквы ???? Кому нужно твоя чистокровность ? Или ты вернулся в 15 век ?? Хотя тут тебе объяснять бесполезно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:11
#5096
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Цитата:
Гога:
Кому нужно твоя чистокровность ? И

Я строю как могу свой русский мир.
А там чистота тоже важна.
Ведь тебе же важно насадить наш русский мир до Львова?
Мне например нет, но что мне делать, если вас таких много?
Просто жалеть украинцев и всё..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:13
#5097
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Цитата:
111:

----Как же с тобой тяжело разговаривать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:13
#5098
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Пора в эту душегубку в ЦОН, сегодня до обеда там торчали, ну буду писать с Айфона, с него такая параша писать на форум, особенно он не цитирует, надо больше кликов делать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44107
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:14
#5099
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Цитата:
Гога:
Как же с тобой тяжело разговаривать

Ну это примерно как рожать.
Зато потом же все прекрасно, новая жизнь, новые счастливые моменты..
Главное начать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11689
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:15
#5100
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Цитата:
111:
Я говорю за всю семью

----Вот ты снова прячешься за семью ! Ты себя кем ощущаешь !!! Русский , казах , или ещё кто - то ???
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Страница 340 из 341«1...338339340341»
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