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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:52
Цитата:
----Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?
111:
которым мы гордимся..
которым мы гордимся..
----Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:54
Цитата:
Но дело то в том, что я казах не чистокровный..
Гога:
зять у меня чистокровный казах
зять у меня чистокровный казах
Но дело то в том, что я казах не чистокровный..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:55
Цитата:
----В 1980 году был в Ереване ---прекрасно со всеми на русском языке общался , неделю никаких проблем не не было ! Вы явно что - то придумали
saba:
В Армении,где 90 с лишним процентов были армянами ,самая моноэтническая республика всё разговаривали на армянском
В Армении,где 90 с лишним процентов были армянами ,самая моноэтническая республика всё разговаривали на армянском
----В 1980 году был в Ереване ---прекрасно со всеми на русском языке общался , неделю никаких проблем не не было ! Вы явно что - то придумали
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:57
Цитата:
Вот смотри.
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.
А может и на все 50 по другим данным.
Но давай 75.
Моя на 100 процентов русская.
А еще и крещеная и в церковь мы ходим, это все 146.
Ну допустим 100.
Чьей крови будет в детях больше?
Простой вопрос генетики?
Гога:
внуки - четверо ---они кто теперь
внуки - четверо ---они кто теперь
Вот смотри.
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.
А может и на все 50 по другим данным.
Но давай 75.
Моя на 100 процентов русская.
А еще и крещеная и в церковь мы ходим, это все 146.
Ну допустим 100.
Чьей крови будет в детях больше?
Простой вопрос генетики?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 14:59
Цитата:
Это наша картинка, сегодняшней арены в Донбассе.
Тебе не нравится наш русский мир насилия и убийств?
Ты что, русофоб?
Гога:
Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?
Ты снова за всех отвечаешь ?? Вот я вообще понятия не имею , что это за картинка?
Это наша картинка, сегодняшней арены в Донбассе.
Тебе не нравится наш русский мир насилия и убийств?
Ты что, русофоб?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:02
Цитата:
-----Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах !!! Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а ----расстроение !!! Ты сам вообще понимаешь , что пишешь и какие аргументы приводишь ?!?!?
111:
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.
Я по оптимистичным данным, на 75 процентов казах.
-----Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах !!! Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а ----расстроение !!! Ты сам вообще понимаешь , что пишешь и какие аргументы приводишь ?!?!?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:03
Цитата:
Зачем записываться, если мой родной язык, на котором я думаю, русский?
Да даже и кричу иногда по русски и русскими матами.
Как Кэт же у Штирлица как раскусили при матах на русском по моему?
Если мат перемат на русском только, ты русский и точка..
Гога:
так вот почему до сих пор не записался на курсы казахского языка
так вот почему до сих пор не записался на курсы казахского языка
Зачем записываться, если мой родной язык, на котором я думаю, русский?
Да даже и кричу иногда по русски и русскими матами.
Как Кэт же у Штирлица как раскусили при матах на русском по моему?
Если мат перемат на русском только, ты русский и точка..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:05
Цитата:
Хм..
Так вы батенька фашист что ли?
Соловьев Владимир Рудольфович кто, русский или проклятый Иудей, готовый плюнуть и продать русского?
[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 16:06]
Гога:
Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а
Это уже какое -то даже не раздвоение личности , а
Хм..
Так вы батенька фашист что ли?
Соловьев Владимир Рудольфович кто, русский или проклятый Иудей, готовый плюнуть и продать русского?
[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 16:06]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:09
Цитата:
Я говорю за всю семью.
В общем.
Я-75 казах
Она 100 русская
Ребенок 87.5 русский
И как вся семейка, русская выходит в общем?
Гога:
Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах
Ты уже определись кто ----ты русский , теперь уже казах
Я говорю за всю семью.
В общем.
Я-75 казах
Она 100 русская
Ребенок 87.5 русский
И как вся семейка, русская выходит в общем?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:10
Цитата:
----Мереке , ты вообще читаешь комменты внимательно , или только первые три буквы ???? Кому нужно твоя чистокровность ? Или ты вернулся в 15 век ?? Хотя тут тебе объяснять бесполезно.
111:
Но дело то в том, что я казах не чистокровный..
Но дело то в том, что я казах не чистокровный..
----Мереке , ты вообще читаешь комменты внимательно , или только первые три буквы ???? Кому нужно твоя чистокровность ? Или ты вернулся в 15 век ?? Хотя тут тебе объяснять бесполезно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:11
Цитата:
Я строю как могу свой русский мир.
А там чистота тоже важна.
Ведь тебе же важно насадить наш русский мир до Львова?
Мне например нет, но что мне делать, если вас таких много?
Просто жалеть украинцев и всё..
Гога:
Кому нужно твоя чистокровность ? И
Кому нужно твоя чистокровность ? И
Я строю как могу свой русский мир.
А там чистота тоже важна.
Ведь тебе же важно насадить наш русский мир до Львова?
Мне например нет, но что мне делать, если вас таких много?
Просто жалеть украинцев и всё..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:13
Цитата:
----Как же с тобой тяжело разговаривать
111:
----Как же с тобой тяжело разговаривать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:13
Пора в эту душегубку в ЦОН, сегодня до обеда там торчали, ну буду писать с Айфона, с него такая параша писать на форум, особенно он не цитирует, надо больше кликов делать..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:14
Цитата:
Ну это примерно как рожать.
Зато потом же все прекрасно, новая жизнь, новые счастливые моменты..
Главное начать..
Гога:
Как же с тобой тяжело разговаривать
Как же с тобой тяжело разговаривать
Ну это примерно как рожать.
Зато потом же все прекрасно, новая жизнь, новые счастливые моменты..
Главное начать..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 15:15
Цитата:
----Вот ты снова прячешься за семью ! Ты себя кем ощущаешь !!! Русский , казах , или ещё кто - то ???
111:
Я говорю за всю семью
Я говорю за всю семью
----Вот ты снова прячешься за семью ! Ты себя кем ощущаешь !!! Русский , казах , или ещё кто - то ???
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