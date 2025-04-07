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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:30
Цитата:
Ты что ли?
Да, ты вовремя убежал от сородичей, против которых сейчас идешь и желаешь бойни..
maxsaf:
ваши братушки на западе, в тепле и сытости.
ваши братушки на западе, в тепле и сытости.
Ты что ли?
Да, ты вовремя убежал от сородичей, против которых сейчас идешь и желаешь бойни..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:51
Цитата:
Понятия не имею. Это ты тут публикуешь, а не я.
Цитата:
А тебе почему не говорят?))
Цитата:
Русофоб
111:
А кто их всех девятерых убил?
А кто их всех девятерых убил?
Понятия не имею. Это ты тут публикуешь, а не я.
Цитата:
111:
кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.
кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.
А тебе почему не говорят?))
Цитата:
111:
Русский мир..
Русский мир..
Русофоб
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:52
Цитата:
Ты мне не сородич, и никогда им не был
111:
Да, ты вовремя убежал от сородичей,
Да, ты вовремя убежал от сородичей,
Ты мне не сородич, и никогда им не был
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:56
Цитата:
Сородичи имею в виду украинцев.
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи?
Такого сородича и хоть вешайся.
Не беспокойся, с хохлами не дружу даже, только с русскими из славян..
maxsaf:
Ты мне не сородич, и никогда им не был
Ты мне не сородич, и никогда им не был
Сородичи имею в виду украинцев.
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи?
Такого сородича и хоть вешайся.
Не беспокойся, с хохлами не дружу даже, только с русскими из славян..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:57
Цитата:
Я же русский, а он все таки в казахскую гимназию идет, разница есть?
maxsaf:
А тебе почему не говорят?))
А тебе почему не говорят?))
Я же русский, а он все таки в казахскую гимназию идет, разница есть?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:00
Цитата:
Так если понятия не имеешь, тогда и молчи, когда говорю на убийцу убийца.
О Господи, на убийцу говорить убийца нельзя, это Русофобия!
maxsaf:
Понятия не имею. Это ты
Понятия не имею. Это ты
Так если понятия не имеешь, тогда и молчи, когда говорю на убийцу убийца.
О Господи, на убийцу говорить убийца нельзя, это Русофобия!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:07
Это как с хорошей женщиной на надувном матрасе, да?
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.
Хотя и то и другое имеет быть место, в зависимости от ситуации..
Но если женщина хохлушка, то сразу отпадает все..
К вопросу о сородичах..
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.
Хотя и то и другое имеет быть место, в зависимости от ситуации..
Но если женщина хохлушка, то сразу отпадает все..
К вопросу о сородичах..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:22
Цитата:
Не, ты русофоб. Это не одно и то же.
Цитата:
Говори сколько влезет. Только причем тут русский мир?
111:
Я же русский
Я же русский
Не, ты русофоб. Это не одно и то же.
Цитата:
111:
молчи, когда говорю на убийцу убийца.
молчи, когда говорю на убийцу убийца.
Говори сколько влезет. Только причем тут русский мир?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:23
Цитата:
А причем тогда твое язвительное "убежал"?
111:
Сородичи имею в виду украинцев.
Сородичи имею в виду украинцев.
А причем тогда твое язвительное "убежал"?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:24
Цитата:
Так ты ещё и хохлофоб?
111:
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи? Такого сородича и хоть вешайся.
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи? Такого сородича и хоть вешайся.
Так ты ещё и хохлофоб?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:26
Цитата:
А чё ты меня спрашиваешь? Тебе виднее, я то на нормальных кроватях сплю.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 11:27]
111:
Это как с хорошей женщиной на надувном матрасе, да?
Это как с хорошей женщиной на надувном матрасе, да?
А чё ты меня спрашиваешь? Тебе виднее, я то на нормальных кроватях сплю.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 11:27]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:28
Цитата:
Ну раз ты сравнивал и точно знаешь, в чем разница, то спорить с тобой не стану, поверю на слово
111:
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.
Ну раз ты сравнивал и точно знаешь, в чем разница, то спорить с тобой не стану, поверю на слово
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 11:47
Цитата:
Цитата:
Конечно виднее, тем более речь не о кроватях..
maxsaf:
Цитата:
Тебе виднее, я то на нормальных кроватях сплю.
Конечно виднее, тем более речь не о кроватях..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 12:12
Цитата:
-----Улыбнуло в который раз
111:
Я же русский,
Я же русский,
-----Улыбнуло в который раз
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 13:00
Цитата:
Тебя улыбнуло собственно что?
[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 14:02]
Гога:
Улыбнуло в который раз
Улыбнуло в который раз
Тебя улыбнуло собственно что?
[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 14:02]
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