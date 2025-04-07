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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 338 из 339«1...336337338339»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:30
#5056
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Цитата:
maxsaf:
ваши братушки на западе, в тепле и сытости.

Ты что ли?
Да, ты вовремя убежал от сородичей, против которых сейчас идешь и желаешь бойни..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:51
#5057
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Цитата:
111:
А кто их всех девятерых убил?

Понятия не имею. Это ты тут публикуешь, а не я.

Цитата:
111:
кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.

А тебе почему не говорят?))

Цитата:
111:
Русский мир..

Русофоб
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:52
#5058
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Цитата:
111:
Да, ты вовремя убежал от сородичей,

Ты мне не сородич, и никогда им не был
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:56
#5059
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Цитата:
maxsaf:
Ты мне не сородич, и никогда им не был

Сородичи имею в виду украинцев.
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи?
Такого сородича и хоть вешайся.
Не беспокойся, с хохлами не дружу даже, только с русскими из славян..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:57
#5060
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Цитата:
maxsaf:
А тебе почему не говорят?))

Я же русский, а он все таки в казахскую гимназию идет, разница есть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:00
#5061
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Цитата:
maxsaf:
Понятия не имею. Это ты

Так если понятия не имеешь, тогда и молчи, когда говорю на убийцу убийца.
О Господи, на убийцу говорить убийца нельзя, это Русофобия!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:07
#5062
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Это как с хорошей женщиной на надувном матрасе, да?
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.
Хотя и то и другое имеет быть место, в зависимости от ситуации..
Но если женщина хохлушка, то сразу отпадает все..
К вопросу о сородичах..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:22
#5063
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Цитата:
111:
Я же русский

Не, ты русофоб. Это не одно и то же.

Цитата:
111:
молчи, когда говорю на убийцу убийца.

Говори сколько влезет. Только причем тут русский мир?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:23
#5064
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Цитата:
111:
Сородичи имею в виду украинцев.

А причем тогда твое язвительное "убежал"?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:24
#5065
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Цитата:
111:
У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи? Такого сородича и хоть вешайся.

Так ты ещё и хохлофоб? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:26
#5066
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Цитата:
111:
Это как с хорошей женщиной на надувном матрасе, да?

А чё ты меня спрашиваешь? Тебе виднее, я то на нормальных кроватях сплю.

[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 11:27]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27225
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 10:28
#5067
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Цитата:
111:
Чем с надувной женщиной на хорошем матрасе.

Ну раз ты сравнивал и точно знаешь, в чем разница, то спорить с тобой не стану, поверю на слово :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 11:47
#5068
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Тебе виднее, я то на нормальных кроватях сплю.

Конечно виднее, тем более речь не о кроватях..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11671
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 12:12
#5069
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Цитата:
111:
Я же русский,

-----Улыбнуло в который раз :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44094
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 13:00
#5070
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Цитата:
Гога:
Улыбнуло в который раз

Тебя улыбнуло собственно что?

[Исправлено: 111, 07.04.2025 - 14:02]
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Страница 338 из 339«1...336337338339»
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