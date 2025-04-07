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≡ Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51488
Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк объяснил решение
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
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"Сегодня большинство валютных операций совершаются онлайн. В смартфоне можно за секунды проверить курс", - сообщили в Нацбанке. - "Вместе с тем визуальная информация на табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте".
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
256
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:30
#1
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С какого?? Валюта- товар, ценник обязательно должен быть!!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3717
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 11:33
#2
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Маразм крепчает...
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
256
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:09
#3
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Давайте уж сразу все ценники уберем, со всех товаров, чтобы не было информационного шума, пока не оплатил товар
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1177
Re: Табло с курсами валют исчезнут в Казахстане: Нацбанк...
Отправлено: 07.04.25 - 12:26
#4
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Цитата:
табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте


А так блин все как начнут в теньгу верить)) сами не думают, что несут. Разогнать этих инициаторов давно пора - они тоже подрывают доверие к нацвалюте. Хотя бы тем что отпустили ее в свободное плавание. Так себе финрегулятор. Только фантики каждый год новые рисуют.
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