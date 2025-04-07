Отправлено: - 12:26

табло с курсами валют иностранных государств не способствует росту доверия к национальной валюте

Цитата:А так блин все как начнут в теньгу верить)) сами не думают, что несут. Разогнать этих инициаторов давно пора - они тоже подрывают доверие к нацвалюте. Хотя бы тем что отпустили ее в свободное плавание. Так себе финрегулятор. Только фантики каждый год новые рисуют.