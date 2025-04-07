Отправлено: - 09:56

maxsaf:

Ты мне не сородич, и никогда им не был

Цитата:Сородичи имею в виду украинцев.У нас то и друзей хохлов нет, какие еще сородичи?Такого сородича и хоть вешайся.Не беспокойся, с хохлами не дружу даже, только с русскими из славян..