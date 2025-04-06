Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы

Отправлено: - 22:25

На хлеб цена не зашкаливает! Если зашкаливает, то не ешьте, никто не заставляет! Здоровее будете, или сами землю засевайте!В этой области все меркантильные , особенно физические лица, которые продают свое жилье! Малосемейку б/у выставляют за 12 миллионов тенге, куда это годится! Вот про это нужно писать этому автору, а не про караван, который идет, даже если кто-то пытается его куда-то отправить или поучить как цены устанавливать! Например, почему автор не критикует латифундистов, которые сеют пшеницу и продает дорого мельникам, а те в свою очередь поднимают свою цену, а затем, пекари поднимают свои цены, и население покупает хлеб по той цене, которое устанавливают эти 3 инстанции, при этом просящие бюджетные деньги у гос-ва ввиде субсидий, под низкие проценты! ПОлучается они живут за счет народа и с народа еще берут деньги! Вот они в основном виноваты, а Правительство, не имеет рычагов воздействия на них до сих пор! Ведь прекрасно все знают, что рынок только регулирует цены, а не Правительство! Если бы цены регулировало только Правительство, то многие бизнесмены, стучащие кулаком в грудь, и кричащие, они кормильцы, давно пошли бы по миру! Первое место по ценам занимает Костанайская область среди всех областей, обошли даже Алматы, Астану, Шымкент по ценам на недвижимое имущество и на товары, которые сами не производят, а покупают и только продают, получая прибыль, которую как правило не показывают, чтобы не платить налог! Вот на то пусть обратит внимание авто, со ссылками на цитаты К.Маркса, В.Ленина, И.Сталина! Никто с голоду не умер! В России пенсионеры такие как этот автор статьи, пенсию получают в 2-3 раза меньше и никто не ропщет на это на страницах СМИ!Всем, кто родился в СССР, хочется, чтобы было равноправие и все было почти недорого, а также их устраивает жить вовсе за счет бюджета! Ничего страшного, бог терпел и нам велел! После развала СССР, теперь каждому свое! Самое главное учите своих внуков здоровье свое беречь а не часами сидеть за компьютерами, обманывая своих родителей, бабушек, дедушек путем мошенничества, учите, чтобы они становились не закладчиками наркоты, или не воспитывайте в них меркантильность, вражду между людьми, и тому подобное! От того, что этот автор указал подробно что было, и что теперь будет, всем все равно или барабер! Если бы были голодные, то бардака бы не было в головах, все бы зарабатывали на свой хлеб насущный, а не сидели бы на шее своих родителей и не искали был легкий заработок, например, за счет бюджета, за счет Фонда медстрахования, когда врачи, медсестры всей страны путем приписок присваивали чужие деньги! То есть по простому украли! Но мер никаких! Вот на это нужно обращать внимание автору, чтобы был жесткий спрос за содеянное с каждого! Вот тогда будет порядок и будет действовать Закон!