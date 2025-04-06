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Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Николай ВОРОНИН: Разные карманы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51486
Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 16:03
Согласно данным Бюро национальной статистики Казахстана, в марте 2025 года прожиточный минимум в среднем по стране вырос до 53 385 тенге. Из этой суммы 29 362 тенге должны покрыть расходы на продукты питания на месяц. Эти цифры основаны на точной граммовке каждого продукта, необходимого для поддержания здоровья среднестатистического казахстанца
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7545
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 16:03
Меня всегда поражала способность людей одну и ту же мысль выразить миллионом разных слов!!! Слова у Г-на Воронина меняются смысл всегда один! Похвальная стабильность! Но немного скучновато из раза в раз читать одно и то же!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 710
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 19:07
горькая правда жизни. Хлебный край, а хлеб дорогой, будто его в Африке пекут. Тут с автором я солидарен.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1383
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 21:33
Цитата:
Вы неправы, в одной статье Гомер, в другой Аристотель, в третьей Сократ, в этой вот Жорж Помпиду правда.
saba:
Но немного скучновато из раза в раз читать одно и то же!
Но немного скучновато из раза в раз читать одно и то же!
Вы неправы, в одной статье Гомер, в другой Аристотель, в третьей Сократ, в этой вот Жорж Помпиду правда.
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 22:25
На хлеб цена не зашкаливает! Если зашкаливает, то не ешьте, никто не заставляет! Здоровее будете, или сами землю засевайте!В этой области все меркантильные , особенно физические лица, которые продают свое жилье! Малосемейку б/у выставляют за 12 миллионов тенге, куда это годится! Вот про это нужно писать этому автору, а не про караван, который идет, даже если кто-то пытается его куда-то отправить или поучить как цены устанавливать! Например, почему автор не критикует латифундистов, которые сеют пшеницу и продает дорого мельникам, а те в свою очередь поднимают свою цену, а затем, пекари поднимают свои цены, и население покупает хлеб по той цене, которое устанавливают эти 3 инстанции, при этом просящие бюджетные деньги у гос-ва ввиде субсидий, под низкие проценты! ПОлучается они живут за счет народа и с народа еще берут деньги! Вот они в основном виноваты, а Правительство, не имеет рычагов воздействия на них до сих пор! Ведь прекрасно все знают, что рынок только регулирует цены, а не Правительство! Если бы цены регулировало только Правительство, то многие бизнесмены, стучащие кулаком в грудь, и кричащие, они кормильцы, давно пошли бы по миру! Первое место по ценам занимает Костанайская область среди всех областей, обошли даже Алматы, Астану, Шымкент по ценам на недвижимое имущество и на товары, которые сами не производят, а покупают и только продают, получая прибыль, которую как правило не показывают, чтобы не платить налог! Вот на то пусть обратит внимание авто, со ссылками на цитаты К.Маркса, В.Ленина, И.Сталина! Никто с голоду не умер! В России пенсионеры такие как этот автор статьи, пенсию получают в 2-3 раза меньше и никто не ропщет на это на страницах СМИ!Всем, кто родился в СССР, хочется, чтобы было равноправие и все было почти недорого, а также их устраивает жить вовсе за счет бюджета! Ничего страшного, бог терпел и нам велел! После развала СССР, теперь каждому свое! Самое главное учите своих внуков здоровье свое беречь а не часами сидеть за компьютерами, обманывая своих родителей, бабушек, дедушек путем мошенничества, учите, чтобы они становились не закладчиками наркоты, или не воспитывайте в них меркантильность, вражду между людьми, и тому подобное! От того, что этот автор указал подробно что было, и что теперь будет, всем все равно или барабер! Если бы были голодные, то бардака бы не было в головах, все бы зарабатывали на свой хлеб насущный, а не сидели бы на шее своих родителей и не искали был легкий заработок, например, за счет бюджета, за счет Фонда медстрахования, когда врачи, медсестры всей страны путем приписок присваивали чужие деньги! То есть по простому украли! Но мер никаких! Вот на это нужно обращать внимание автору, чтобы был жесткий спрос за содеянное с каждого! Вот тогда будет порядок и будет действовать Закон!
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 06.04.25 - 22:36
На хлеб цена не зашкаливает! Если зашкаливает, то не ешьте, никто не заставляет! Здоровее будете, или сами землю засевайте!В этой области все меркантильные , особенно физические лица, которые продают свое жилье! Малосемейку б/у выставляют за 12 миллионов тенге, куда это годится! Вот про это нужно писать этому автору, а не про караван, который идет, даже если кто-то пытается его куда-то отправить или поучить как цены устанавливать! Например, почему автор не критикует латифундистов, которые сеют пшеницу и продает дорого мельникам, а те в свою очередь поднимают свою цену, а затем, пекари поднимают свои цены, и население покупает хлеб по той цене, которое устанавливают эти 3 инстанции, при этом просящие бюджетные деньги у гос-ва ввиде субсидий, под низкие проценты! ПОлучается они живут за счет народа и с народа еще берут деньги! Вот они в основном виноваты, а Правительство, не имеет рычагов воздействия на них до сих пор! Ведь прекрасно все знают, что рынок только регулирует цены, а не Правительство! Если бы цены регулировало только Правительство, то многие бизнесмены, стучащие кулаком в грудь, и кричащие, они кормильцы, давно пошли бы по миру! Первое место по ценам занимает Костанайская область среди всех областей, обошли даже Алматы, Астану, Шымкент по ценам на недвижимое имущество и на товары, которые сами не производят, а покупают и только продают, получая прибыль, которую как правило не показывают, чтобы не платить налог! Вот на то пусть обратит внимание авто, со ссылками на цитаты К.Маркса, В.Ленина, И.Сталина! Никто с голоду не умер! В России пенсионеры такие как этот автор статьи, пенсию получают в 2-3 раза меньше и никто не ропщет на это на страницах СМИ!Всем, кто родился в СССР, хочется, чтобы было равноправие и все было почти недорого, а также их устраивает жить вовсе за счет бюджета! Ничего страшного, бог терпел и нам велел! После развала СССР, теперь каждому свое! Самое главное учите своих внуков здоровье свое беречь а не часами сидеть за компьютерами, обманывая своих родителей, бабушек, дедушек путем мошенничества, учите, чтобы они становились не закладчиками наркоты, или не воспитывайте в них меркантильность, вражду между людьми, и тому подобное! От того, что этот автор указал подробно что было, и что теперь будет, всем все равно или барабер! Если бы были голодные, то бардака бы не было в головах, все бы зарабатывали на свой хлеб насущный, а не сидели бы на шее своих родителей и не искали был легкий заработок, например, за счет бюджета, за счет Фонда медстрахования, когда врачи, медсестры всей страны путем приписок присваивали чужие деньги! То есть по простому украли! Но мер никаких! Вот на это нужно обращать внимание автору, чтобы был жесткий спрос за содеянное с каждого! Вот тогда будет порядок и будет действовать Закон!
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 07.04.25 - 08:41
Цитата:
Что за поток сознания?
Всё до кучи!
Ещё и автора поучает!
абике:
Вот на это нужно обращать внимание автору, чтобы был жестки
Вот на это нужно обращать внимание автору, чтобы был жестки
Что за поток сознания?
Всё до кучи!
Ещё и автора поучает!
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 07.04.25 - 08:55
Цитата:
Может, стабильность смысла статей Воронина определяется стабильностью его целей:по-прежнему хищения госсобственности, взяточничество, тупорылость чиновников и т.д.
И спасибо господину Воронину за то, что он не устаёт обращать внимание на эти явления, не оглядывается на мнения некоторых форумчан, которым "скучновато"
saba:
Слова у Г-на Воронина меняются смысл всегда один! Похвальная стабильность!
Слова у Г-на Воронина меняются смысл всегда один! Похвальная стабильность!
Может, стабильность смысла статей Воронина определяется стабильностью его целей:по-прежнему хищения госсобственности, взяточничество, тупорылость чиновников и т.д.
И спасибо господину Воронину за то, что он не устаёт обращать внимание на эти явления, не оглядывается на мнения некоторых форумчан, которым "скучновато"
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44090
Re: Николай ВОРОНИН: Разные карманы
Отправлено: 07.04.25 - 09:54
Цитата:
Не совсем понятны слова, которые наполовину ложь и наполовину правда.
Кто превозносил и кто хаял?
Сегодня то же самое, 50 на 50.
Это как с тем же стаканом, наполовиненным.
Если там вода конечно, питьевая.
Если там гамно, то конечно ни тем ни другим он казаться никак не будет, но наши же генсеки в СССР не были гамном..
Поэтому как сложилось 50 на 50, так оно и идет..
То же было и в СССР - возьмём Сталина или Хрущёва. Сначала их превозносили, потом охаяли
Не совсем понятны слова, которые наполовину ложь и наполовину правда.
Кто превозносил и кто хаял?
Сегодня то же самое, 50 на 50.
Это как с тем же стаканом, наполовиненным.
Если там вода конечно, питьевая.
Если там гамно, то конечно ни тем ни другим он казаться никак не будет, но наши же генсеки в СССР не были гамном..
Поэтому как сложилось 50 на 50, так оно и идет..
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