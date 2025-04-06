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≡ В спецхране художественных тайн. Как на самом деле содержатся 4 000 картин в фондах главного музея Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51486
В спецхране художественных тайн. Как на самом деле содержатся 4 000 картин в фондах главного музея Костанайской области
Отправлено: 06.04.25 - 18:29
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Сюда не пускают чужих. Да и почти вообще никого. Доложу честно: я организованно проник в составе группировки искусствоведов в фонды областного краеведческого музея и несанкционированно вынес оттуда два удовольствия: одно от созерцания картин костанайских художников, другое - от осознания того, что хранимые полотна все-таки иногда демонстрируются. Так что пишу донесение по горячим следам.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1176
Re: В спецхране художественных тайн. Как на самом деле...
Отправлено: 06.04.25 - 18:29
#1
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Цитата:
спецхране


Это опечатка или некий термин?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2559
В спецхране художественных тайн. Как на самом деле содержатся 4 000 картин в фондах главного музея Костанайской области
Отправлено: 07.04.25 - 09:37
#2
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Это термин.
Спецхран (отдел специального хранения) — в СССР специальный отдел в библиотеках, режимный объект, доступ к которому был ограничен. В этих отделах находились издания, ознакомление с которыми широкой публики считалось нежелательным по идеологическим соображениям, а также отнесённые по различным соображениям к категории «Для служебного пользования» или «Секретно».
В данном случае слово использовано по аналогии.
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