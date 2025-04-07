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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 07:48
#5041
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Цитата:
maxsaf:
Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111

Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 07:51
#5042
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Цитата:
maxsaf:
Да, русский мир, страшный и беспощадный..

Там что, детей кто то мучает и убивпет?
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:00
#5043
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Цитата:
maxsaf:
В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится

В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его. А потом бац и СССР развалился. Итогом стала война всех со всеми за кусочки территорий.
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))
Смешно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:04
#5044
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Цитата:
111:
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?

Это по его мнению звенья одной цепи)
Дети эти виноваты что русские Украины не могли выучить украинский язык котрый якобы произошел от русского языка поэтому сложности вызывать не мог)
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:29
#5045
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Цитата:
111:
Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?

Этот ужас можно по разному выразить. Ты это делаешь именно через русофобию. Типа это русские убивают детей, а потом их едят.

[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 09:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:34
#5046
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Цитата:
abaika95:
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят

Ну так а чё вы с 111 тогда ноете - ваши братушки на западе, в тепле и сытости.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:36
#5047
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Цитата:
111:
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?

Ну там ты это преподнес как русский мир, я показал казахский мир. Да, он пока ещё молодой, неокрепший, многого не умеет...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:37
#5048
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Цитата:
abaika95:
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык.

Именно так. Ради всеобщего образования.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:39
#5049
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Цитата:
abaika95:
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке

Не, ты все неправильно понял. Когда начали гибнуть первые солдаты, уже было понятно что без разницы теперь, на каком там языке будет говорить оставшаяся территория Украины.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27220
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:43
#5050
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Цитата:
abaika95:
Смешно

Знаешь что действительно смешно? Что фото кафе Розмарин (бывш Магеллан) после удара Искандера в кривом Роге никто так и не разу не опубликовал.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4247
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:01
#5051
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Цитата:
abaika95:
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его.


Антисоветизм во всей красе: нагло и тупо.
Баба Нюра со своей колокольни: она и представить не может, для чего нужно было знать русский язык в стране, где проживало более 200 национальностей и каждая со своим языком.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:16
#5052
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Вы, граждане, особо на ссср не п(наговаривайте)те. Я сколько документов видел (правоустанавливающих или об образовании) из республик не являющихся рсфср они все имели форму составленную на двух языках - язык республики и русский...и именно в таком порядке.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:24
#5053
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Цитата:
maxsaf:
Типа это русские убивают детей

Хм..
А кто их всех девятерых убил?
Обезьяны с Африки?
Еще тебе и смешно, что их "поедят".
Сегодня прям такая радость у зетников, наконец то отомстили за Одессу..
Убили детей.
Молодцы!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:26
#5054
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Цитата:
maxsaf:
я показал казахский мир.

Ты показал казахский язык, кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.
С казахами он обязан здороваться по казахски и двумя руками со старейшинами..
А ты приравниваешь к этому убийство девятерых детей и кучу взрослых, которых убил русский мир одним Махом, любимое слово Путине кстати..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44090
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:29
#5055
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Цитата:
abaika95:
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))

Им без разницы вообще, сколько там русских погибнет, им главное чтоб гибли украинцы и не важно какой ценой, главно Ладу получить и 8 миллионов гробовых..
Русский мир..
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