Отправлено: - 08:00

maxsaf:

В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится

Цитата:В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его. А потом бац и СССР развалился. Итогом стала война всех со всеми за кусочки территорий.250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))Смешно