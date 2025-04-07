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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 07:48
Цитата:
Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?
maxsaf:
Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111
Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111
Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 07:51
Цитата:
Там что, детей кто то мучает и убивпет?
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
maxsaf:
Да, русский мир, страшный и беспощадный..
Да, русский мир, страшный и беспощадный..
Там что, детей кто то мучает и убивпет?
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:00
Цитата:
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его. А потом бац и СССР развалился. Итогом стала война всех со всеми за кусочки территорий.
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))
Смешно
maxsaf:
В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится
В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его. А потом бац и СССР развалился. Итогом стала война всех со всеми за кусочки территорий.
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))
Смешно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17964
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:04
Цитата:
Это по его мнению звенья одной цепи)
Дети эти виноваты что русские Украины не могли выучить украинский язык котрый якобы произошел от русского языка поэтому сложности вызывать не мог)
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят
111:
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
Это по его мнению звенья одной цепи)
Дети эти виноваты что русские Украины не могли выучить украинский язык котрый якобы произошел от русского языка поэтому сложности вызывать не мог)
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:29
Цитата:
Этот ужас можно по разному выразить. Ты это делаешь именно через русофобию. Типа это русские убивают детей, а потом их едят.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 09:33]
111:
Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?
Ужас от того, что убивпют детей, это уже русофобия в вашей голове?
Этот ужас можно по разному выразить. Ты это делаешь именно через русофобию. Типа это русские убивают детей, а потом их едят.
[Исправлено: maxsaf, 07.04.2025 - 09:33]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:34
Цитата:
Ну так а чё вы с 111 тогда ноете - ваши братушки на западе, в тепле и сытости.
abaika95:
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят
Парадокс в том что гибнут в основном русскоязычные жители Украины от российских же ракет.западные украинцы которые действительно говорят на украинском, ракеты эти не видят
Ну так а чё вы с 111 тогда ноете - ваши братушки на западе, в тепле и сытости.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:36
Цитата:
Ну там ты это преподнес как русский мир, я показал казахский мир. Да, он пока ещё молодой, неокрепший, многого не умеет...
111:
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
К чему сравнивать убийство детей и просьбу говорить на казахском?
Ну там ты это преподнес как русский мир, я показал казахский мир. Да, он пока ещё молодой, неокрепший, многого не умеет...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:37
Цитата:
Именно так. Ради всеобщего образования.
abaika95:
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык.
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык.
Именно так. Ради всеобщего образования.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:39
Цитата:
Не, ты все неправильно понял. Когда начали гибнуть первые солдаты, уже было понятно что без разницы теперь, на каком там языке будет говорить оставшаяся территория Украины.
abaika95:
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке
Не, ты все неправильно понял. Когда начали гибнуть первые солдаты, уже было понятно что без разницы теперь, на каком там языке будет говорить оставшаяся территория Украины.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 08:43
Цитата:
Знаешь что действительно смешно? Что фото кафе Розмарин (бывш Магеллан) после удара Искандера в кривом Роге никто так и не разу не опубликовал.
abaika95:
Смешно
Смешно
Знаешь что действительно смешно? Что фото кафе Розмарин (бывш Магеллан) после удара Искандера в кривом Роге никто так и не разу не опубликовал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4247
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:01
Цитата:
Антисоветизм во всей красе: нагло и тупо.
Баба Нюра со своей колокольни: она и представить не может, для чего нужно было знать русский язык в стране, где проживало более 200 национальностей и каждая со своим языком.
abaika95:
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его.
В СССР именно так все и начиналось, с якобы необходимости знать русский язык. Везде навязывали его.
Антисоветизм во всей красе: нагло и тупо.
Баба Нюра со своей колокольни: она и представить не может, для чего нужно было знать русский язык в стране, где проживало более 200 национальностей и каждая со своим языком.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1475
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:16
Вы, граждане, особо на ссср не п(наговаривайте)те. Я сколько документов видел (правоустанавливающих или об образовании) из республик не являющихся рсфср они все имели форму составленную на двух языках - язык республики и русский...и именно в таком порядке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:24
Цитата:
Хм..
А кто их всех девятерых убил?
Обезьяны с Африки?
Еще тебе и смешно, что их "поедят".
Сегодня прям такая радость у зетников, наконец то отомстили за Одессу..
Убили детей.
Молодцы!
maxsaf:
Типа это русские убивают детей
Типа это русские убивают детей
Хм..
А кто их всех девятерых убил?
Обезьяны с Африки?
Еще тебе и смешно, что их "поедят".
Сегодня прям такая радость у зетников, наконец то отомстили за Одессу..
Убили детей.
Молодцы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:26
Цитата:
Ты показал казахский язык, кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.
С казахами он обязан здороваться по казахски и двумя руками со старейшинами..
А ты приравниваешь к этому убийство девятерых детей и кучу взрослых, которых убил русский мир одним Махом, любимое слово Путине кстати..
maxsaf:
я показал казахский мир.
я показал казахский мир.
Ты показал казахский язык, кстати моему ребенку тоже говорят Казакша сойле, что я и поддерживаю.
С казахами он обязан здороваться по казахски и двумя руками со старейшинами..
А ты приравниваешь к этому убийство девятерых детей и кучу взрослых, которых убил русский мир одним Махом, любимое слово Путине кстати..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 09:29
Цитата:
Им без разницы вообще, сколько там русских погибнет, им главное чтоб гибли украинцы и не важно какой ценой, главно Ладу получить и 8 миллионов гробовых..
Русский мир..
abaika95:
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))
250 тыс русских погибло за то чтобы Украина говорила на русском языке а Украина сейчас от русского вообще практически отказалась)))
Им без разницы вообще, сколько там русских погибнет, им главное чтоб гибли украинцы и не важно какой ценой, главно Ладу получить и 8 миллионов гробовых..
Русский мир..
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