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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 11:34
Цитата:
Увы, не по адресу камешек! Я всегда был против всех этих европейских игрушек! Да любимую сентенцию наших чиновников:"Будем делать как в Европе", критиковал не раз!
maxsaf:
ваш
ваш
Увы, не по адресу камешек! Я всегда был против всех этих европейских игрушек! Да любимую сентенцию наших чиновников:"Будем делать как в Европе", критиковал не раз!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 11:37
Цитата:
Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!
Kairat stayer:
Разочаровывать Д.Трампа
Разочаровывать Д.Трампа
Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6817
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 12:37
Цитата:
Будем наблюдать за развитием событий!
saba:
Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!
Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!
Будем наблюдать за развитием событий!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 13:51
Да, русский мир, страшный и беспощадный..
[Исправлено: 111, 06.04.2025 - 14:52]
[Исправлено: 111, 06.04.2025 - 14:52]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:02
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:09
Даже моя Наташка ошарашена, какой жестокий и бескомпромисный ее народ, раз сказали добьют, то начинают это делать с самых беззащитных, с детей..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:27
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:29
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 22:00
Цитата:
111:
Да, русский мир, страшный и беспощадный..
Да, русский мир, страшный и беспощадный..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 00:30
Цитата:
Равнозначные вещи?
maxsaf:
Равнозначные вещи?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 03:38
Цитата:
Вполне могут стать
saba:
Равнозначные вещи?
Равнозначные вещи?
Вполне могут стать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 04:33
Цитата:
Только в Вашей больной голове! Или с Вашей активной помощью! Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему! У меня есть друг в СПб , он давно уехал туда и тоже начитавшись всякого бреда в РоссСми искренне удивляется, как я городской казах, не знающий по его мнению (никогда не слышал, когда был здесь) живу в условиях тотального засилия казахского языка! Ему тоже как истинному русскому в голову не может прийти, что язык элементарно можно выучить!!!
maxsaf:
Вполне могут стать
Вполне могут стать
Только в Вашей больной голове! Или с Вашей активной помощью! Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему! У меня есть друг в СПб , он давно уехал туда и тоже начитавшись всякого бреда в РоссСми искренне удивляется, как я городской казах, не знающий по его мнению (никогда не слышал, когда был здесь) живу в условиях тотального засилия казахского языка! Ему тоже как истинному русскому в голову не может прийти, что язык элементарно можно выучить!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 04:35
А сравнить убийство мирных людей, особенно детей( напомню в один день 19 человек, из них 9 детей) и необходимость учить язык страны проживания... Я не знаю кем надо быть, чтобы такое в голове помещалось!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 05:07
Цитата:
В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится.
saba:
и необходимость учить язык страны проживания...
и необходимость учить язык страны проживания...
В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 05:10
Цитата:
Вы видите только то, что хотите видеть. Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111. Я лишь отвечаю ему.
saba:
Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему!
Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему!
Вы видите только то, что хотите видеть. Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111. Я лишь отвечаю ему.
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