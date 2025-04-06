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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 336 из 336«1...334335336
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 11:34
#5026
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Цитата:
maxsaf:
ваш

Увы, не по адресу камешек! Я всегда был против всех этих европейских игрушек! Да любимую сентенцию наших чиновников:"Будем делать как в Европе", критиковал не раз!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 11:37
#5027
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Цитата:
Kairat stayer:
Разочаровывать Д.Трампа

Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6817
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 12:37
#5028
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Цитата:
saba:
Он уже сказал, что разочарован! А вот в Вас очарование Трампом очень сильно и вера не убывает! Похвально!


Будем наблюдать за развитием событий!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 13:51
#5029
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Да, русский мир, страшный и беспощадный..




[Исправлено: 111, 06.04.2025 - 14:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:02
#5030
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Трехлетний Тимофей, которого жестоко ранил русский мир, все таки скончался..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:09
#5031
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Даже моя Наташка ошарашена, какой жестокий и бескомпромисный ее народ, раз сказали добьют, то начинают это делать с самых беззащитных, с детей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:27
#5032
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Отец и мать над телом их 15ти летнего сына, которого добили российские герои..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44080
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 14:29
#5033
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 22:00
#5034
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Цитата:
111:
Да, русский мир, страшный и беспощадный..


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 00:30
#5035
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Цитата:
maxsaf:

Равнозначные вещи?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 03:38
#5036
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Цитата:
saba:
Равнозначные вещи?

Вполне могут стать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 04:33
#5037
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Цитата:
maxsaf:
Вполне могут стать

Только в Вашей больной голове! Или с Вашей активной помощью! Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему! У меня есть друг в СПб , он давно уехал туда и тоже начитавшись всякого бреда в РоссСми искренне удивляется, как я городской казах, не знающий по его мнению (никогда не слышал, когда был здесь) живу в условиях тотального засилия казахского языка! Ему тоже как истинному русскому в голову не может прийти, что язык элементарно можно выучить!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7545
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 04:35
#5038
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А сравнить убийство мирных людей, особенно детей( напомню в один день 19 человек, из них 9 детей) и необходимость учить язык страны проживания... Я не знаю кем надо быть, чтобы такое в голове помещалось!!!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 05:07
#5039
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Цитата:
saba:
и необходимость учить язык страны проживания...

В Украине именно так все и начиналось, с якобы необходимости. Интересно узнать, чем закончится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27212
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 07.04.25 - 05:10
#5040
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Цитата:
saba:
Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему!

Вы видите только то, что хотите видеть. Никто тут так активно не педалирует русофобскую тему, как 111. Я лишь отвечаю ему.
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