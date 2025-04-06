Отправлено: - 04:33

maxsaf:

Вполне могут стать

Цитата:Только в Вашей больной голове! Или с Вашей активной помощью! Кроме Вас никто так активно не педалирует эту тему! У меня есть друг в СПб , он давно уехал туда и тоже начитавшись всякого бреда в РоссСми искренне удивляется, как я городской казах, не знающий по его мнению (никогда не слышал, когда был здесь) живу в условиях тотального засилия казахского языка! Ему тоже как истинному русскому в голову не может прийти, что язык элементарно можно выучить!!!