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≡ Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51486
Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
Отправлено: 03.04.25 - 08:55
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Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в 5 млрд тенге под 2,5% для АО «Баян Сулу». Аким области считает, что по-другому бизнес не сможет расти. А чья позиция ближе вам?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7839
Re: Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
Отправлено: 03.04.25 - 08:55
#1
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Что такое кредит под ДВА с ПОЛОВИНОЙ процента - это когда вы с ОДНОГО миллиона тенге, вернёте всего лишь ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ тысяч тенге.

Это стоимость набора в ПЯТЬ коробок конфет того же АО "Баян сулу".

Проголосовал за ВТОРОЙ пункт- АО "Баян-сулу" - это не та организация и предприятие котрое НУЖДАЕТСЯ в ЛЬГОТНОМ бюджетном финансирования - оно не относиться к предприятиям с повышенным риском ведения бизнеса, нежели сельхоз предприятия, особенно ТРЕТЬЕЙ групп- пустынно-степная зона, которые находяться в засушливых климатических условиях или в зонах рискованного земледелия и кстати им по прежнему выделяют кредит под ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ процентов, несмотря на все заявления чиновников об удешевлении кредитов.

Мотивы решения акима- а, это только и только ЕГО решение- НЕИЗВЕСТНЫ.

Рабочие места, налоги, и прочее - это бла-бла-бла - мы видим что твориться с налогами, если решили залесть в карман населения с помощью поднятия ставки НДС.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
286
Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
Отправлено: 03.04.25 - 19:23
#2
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Цитата:
ACROS:
Что такое кредит под ДВА с ПОЛОВИНОЙ процента - это когда вы с ОДНОГО миллиона тенге, вернёте всего лишь ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ тысяч тенге.

Можно разъяснить для меня - гуманитария. Я с арихметикой не в ладах. Вы имеете ввиду, что сам миллион они отдавать не будут ? Я таки думала, что эти 25К они должны заплатить сверх каждого лимона ? Вапгос, канешна, интегесный...

[Исправлено: Филипповна, 03.04.2025 - 20:34]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7839
Re: Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
Отправлено: 03.04.25 - 19:57
#3
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Цитата:
Филипповна:
Вапгос, канешна, интегесный...


Конечно НУЖНО отдавать этот миллион, но сам процент- всего ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ тысяч сверху - это же какие смешные деньги - вам НИКТО и НИКОГДА под такой процент, даже близкие люди, деньги НЕ ДАДУТ!!!!

Это не кредит, а СКАЗКА !!! Но, только для ИЗБРАННЫХ !!!

Конечно ЖАДНЫЕ банкиры НАКРУТЯТ свой процент - страховка, комиссия за расмотрение, анау-мынау, пятое-десятое - это МОГИЛЬНЫЕ черви жиркющие на еле бизнеса- НИКОГДА не упустят свою выгоду.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1176
Re: Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...
Отправлено: 06.04.25 - 18:31
#4
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А населению кредиты под 20+ процентов. Может Акимы и на нас, простых смертных налогоплательщиков посмотрят??? Ну хоть когда нибудь???
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