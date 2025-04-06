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Сюда не пускают чужих. Да и почти вообще никого. Доложу честно: я организованно проник в составе группировки искусствоведов в фонды областного краеведческого музея и несанкционированно вынес оттуда два удовольствия: одно от созерцания картин костанайских художников, другое - от осознания того, что хранимые полотна все-таки иногда демонстрируются. Так что пишу донесение по горячим следам.