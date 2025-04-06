Re: В изнасиловании подозревают блогера из Костанайской области

Отправлено: - 12:41

У нас что-то блогеры, критикующие власти, стали вдруг до жути криминальными - один вымогатель-рэкетир из Карабалыка, другой насильник из Аркалыка (то сначала педофил, а сейчас оказывается не было среди якобы потерпевших несовершеннолетних). И это при том, что как правило, почти всегда, блогеры, работающие в такой плоскости, очень аккуратны и осторожны, понимают, что неугодны властями - и не склонны давать поводы... А тут такое - сразу два, да ещё и подряд. Дурно это всё попахивает! Может сразу отдельную камеру в СИЗО с отдельной для них пыточной обустроить для содержания критически настроенных блогеров? Лично я вот быстрее поверю, что власти оборзели в доску - и фабрикуют уголовные дела, нежели в то, что блогеры вдруг сплошные бандюганы и насильники, причём только те, кто критикует деятельность различных властей.