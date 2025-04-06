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≡ В изнасиловании подозревают блогера из Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51484
В изнасиловании подозревают блогера из Костанайской области
Отправлено: 06.04.25 - 12:41
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Ранее в пабликах в социальных сетях появилась информация, что полиция задержала 35-летнего Каната Алимбаева. Жителя Аркалыка также подозревают в совершении действий сексуально характера. Среди потерпевших несовершеннолетних нет, уточнили в департаменте полиции.
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§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
134
Re: В изнасиловании подозревают блогера из Костанайской области
Отправлено: 06.04.25 - 12:41
#1
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У нас что-то блогеры, критикующие власти, стали вдруг до жути криминальными - один вымогатель-рэкетир из Карабалыка, другой насильник из Аркалыка (то сначала педофил, а сейчас оказывается не было среди якобы потерпевших несовершеннолетних). И это при том, что как правило, почти всегда, блогеры, работающие в такой плоскости, очень аккуратны и осторожны, понимают, что неугодны властями - и не склонны давать поводы... А тут такое - сразу два, да ещё и подряд. Дурно это всё попахивает! Может сразу отдельную камеру в СИЗО с отдельной для них пыточной обустроить для содержания критически настроенных блогеров? Лично я вот быстрее поверю, что власти оборзели в доску - и фабрикуют уголовные дела, нежели в то, что блогеры вдруг сплошные бандюганы и насильники, причём только те, кто критикует деятельность различных властей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17961
В изнасиловании подозревают блогера из Костанайской области
Отправлено: 06.04.25 - 13:03
#2
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Мне интересно почему в деле бывшего депутата лисаковского маслихата не оглашали его имени хотя все и так вкурсе кто это
А тут подозрительно какие-то паблики сразу слили имя насильника причем изначально фигурировала информация о насилии над несовершеннолетними. Почему?
Что это за долги такие за которые он насиловал должников? Кто эти должники? Женщины, мужчины? Каков их социальный статус? А то мало ли, сейчас окажется что это девушки лёгкого поведения брали оплату (долги якобы) для оказания интим услуг а потом пошли с заявлением что их изнасиловали за долги.
Мутно мутно что-то
Беглый обзор канала этого блогера показывает что он хайповал на критике властей. Именно хайповал так как у него посты с критикой перемешаны с рекламой различных товаров
Тоесть через популярность на критике он зарабатывал бабки с рекламы
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