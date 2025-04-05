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≡ Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51484
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 10:31
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И все-таки эти ребята заслуживают того, чтобы о них узнала вся страна! ЦОН района имени Беимбета Майлина в Костанайской области. Каждый раз, собираясь в это чудесное место, я мысленно настраиваю себя - это всего лишь ЦОН и ничего плохого там случиться не может. И каждый раз эти удивительные люди не перестают удивлять...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
709
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 10:31
#1
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да вот такая она у нас цифровизация, ипо ее мать. А за это кто то и благодарности и премии и зарплаты неслабые имеет.
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
118
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 11:38
#2
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Еще не уехала в фрг?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
803
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 18:24
#3
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Не в ЦОНе дело, а в отсутствии ответственности во всех сферах в стране, не только в Тарановском районе! В гос-ве надо всех контролеров постоянно контролировать, чтобы из них никто ничего не раздал или не испортил, или не стащил, при этом некачественно исполнял свои обязанности, и при этом ответственности никакой. В общем работы никакой, живут и жируют все за счет бюджетных денег. Навести порядок в стране некому, все игнорируют законы, установленные в стране, начиная сверху до низу, а вы пытаетесь 4005 тенге вернуть и еще навести порядок в отдельно взятом районе? Навряд ли получится, тут нужна карательная практика как при Сталине! Другого не поймут!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10264
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:04
#4
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Цитата:
Позвонили из «Правительства для граждан», просили прислать банковский счет, после чего они произведут возврат. Я сказала, что личного счета не имею, хранить там нечего.

Разве О.Ведлер не является ИП,или в аптеке безнал не принимают?А если принимают то должен быть счёт,ну а если совсем всё плохо то в любом банковском приложении счёт открывается в несколько кликов,ну и уж если совсем ничего нет,то надеюсь хотябы какой нибудь самый захудалый каспий голд должен быть,а в нём обязательно есть счёт.

[Исправлено: Добринцофф, 05.04.2025 - 20:07]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7510
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:21
#5
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Не помню кто-то сказал про макаревич,мол есть люди недовольные любым режимом,возмущаются по любому поводу. Я бы в этот список добавил автора статьи. Сколько ее знаю, столько же одни эмоции на ровном месте
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16380
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:35
#6
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Да ладно вам . Ну скучно женщине в деревни жить. Ну че там эта аптека на пять домов. Ну аспирин, парацетамол с лейкопластером купят две бабушки. В деревни местный самагонщик без всякого пост терминала больше накосит бабок чем аптека. Вот Ольга и бегает то с часами то с цонами)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27208
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:57
#7
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Цитата:
оказалось, что она была выдана по старому названию улицы.

Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16380
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 20:03
#8
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Цитата:
maxsaf:
Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали

В этом плане Астана впереди планеты всей. Даже местные там уже путаются в названиях улиц))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10264
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 20:03
#9
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Цитата:
Vit:
Ну скучно женщине в деревни жить

У всё беды одно начало,сидела женщина скучала.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7540
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 06:05
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
про макаревич

Не трогайте Макара! Если своего ума не хватает оценить масштаб личности, то не стоит приводить чьи то оценки, тем более не помните чьи! В своем становлении как человека, я Макаревича, Визбора, Окуджаву ставлю на первое место, впереди советского воспитания и образования! Слова":
Не стоит прогибаться
Под изменчивый мир
Пусть лучше он прогнется под нас"
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10264
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 09:55
#11
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Цитата:
saba:
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!

Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?
За...и весь сайт этой СВО,в каждую дырку его пихаете.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7540
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 12:33
#12
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Цитата:
Добринцофф:
Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?

Это ответ на уничижительные комментарий про уважаемого мной человека, вот и всё! Начал отнюдь не я!
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
736
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 12:42
#13
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Уважаемые форумчане, последующий диспут переносите во Флуд. Дальнейшее отклонение от темы будет удаляться.
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