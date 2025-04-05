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Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51484
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 10:31
И все-таки эти ребята заслуживают того, чтобы о них узнала вся страна! ЦОН района имени Беимбета Майлина в Костанайской области. Каждый раз, собираясь в это чудесное место, я мысленно настраиваю себя - это всего лишь ЦОН и ничего плохого там случиться не может. И каждый раз эти удивительные люди не перестают удивлять...
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р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 709
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 10:31
да вот такая она у нас цифровизация, ипо ее мать. А за это кто то и благодарности и премии и зарплаты неслабые имеет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 118
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 11:38
Еще не уехала в фрг?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 803
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 18:24
Не в ЦОНе дело, а в отсутствии ответственности во всех сферах в стране, не только в Тарановском районе! В гос-ве надо всех контролеров постоянно контролировать, чтобы из них никто ничего не раздал или не испортил, или не стащил, при этом некачественно исполнял свои обязанности, и при этом ответственности никакой. В общем работы никакой, живут и жируют все за счет бюджетных денег. Навести порядок в стране некому, все игнорируют законы, установленные в стране, начиная сверху до низу, а вы пытаетесь 4005 тенге вернуть и еще навести порядок в отдельно взятом районе? Навряд ли получится, тут нужна карательная практика как при Сталине! Другого не поймут!
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:04
Цитата:
Разве О.Ведлер не является ИП,или в аптеке безнал не принимают?А если принимают то должен быть счёт,ну а если совсем всё плохо то в любом банковском приложении счёт открывается в несколько кликов,ну и уж если совсем ничего нет,то надеюсь хотябы какой нибудь самый захудалый каспий голд должен быть,а в нём обязательно есть счёт.
[Исправлено: Добринцофф, 05.04.2025 - 20:07]
Позвонили из «Правительства для граждан», просили прислать банковский счет, после чего они произведут возврат. Я сказала, что личного счета не имею, хранить там нечего.
Разве О.Ведлер не является ИП,или в аптеке безнал не принимают?А если принимают то должен быть счёт,ну а если совсем всё плохо то в любом банковском приложении счёт открывается в несколько кликов,ну и уж если совсем ничего нет,то надеюсь хотябы какой нибудь самый захудалый каспий голд должен быть,а в нём обязательно есть счёт.
[Исправлено: Добринцофф, 05.04.2025 - 20:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7510
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:21
Не помню кто-то сказал про макаревич,мол есть люди недовольные любым режимом,возмущаются по любому поводу. Я бы в этот список добавил автора статьи. Сколько ее знаю, столько же одни эмоции на ровном месте
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:35
Да ладно вам . Ну скучно женщине в деревни жить. Ну че там эта аптека на пять домов. Ну аспирин, парацетамол с лейкопластером купят две бабушки. В деревни местный самагонщик без всякого пост терминала больше накосит бабок чем аптека. Вот Ольга и бегает то с часами то с цонами)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27208
Re: Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 19:57
Цитата:
Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали
оказалось, что она была выдана по старому названию улицы.
Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 20:03
Цитата:
В этом плане Астана впереди планеты всей. Даже местные там уже путаются в названиях улиц))
maxsaf:
Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали
Ох уж эти ономасты, даже не представляют, сколько проблем создали
В этом плане Астана впереди планеты всей. Даже местные там уже путаются в названиях улиц))
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 05.04.25 - 20:03
Цитата:
У всё беды одно начало,сидела женщина скучала.
Vit:
Ну скучно женщине в деревни жить
Ну скучно женщине в деревни жить
У всё беды одно начало,сидела женщина скучала.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7540
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 06:05
Цитата:
Не трогайте Макара! Если своего ума не хватает оценить масштаб личности, то не стоит приводить чьи то оценки, тем более не помните чьи! В своем становлении как человека, я Макаревича, Визбора, Окуджаву ставлю на первое место, впереди советского воспитания и образования! Слова":
Не стоит прогибаться
Под изменчивый мир
Пусть лучше он прогнется под нас"
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!
сайлау курманов:
про макаревич
про макаревич
Не трогайте Макара! Если своего ума не хватает оценить масштаб личности, то не стоит приводить чьи то оценки, тем более не помните чьи! В своем становлении как человека, я Макаревича, Визбора, Окуджаву ставлю на первое место, впереди советского воспитания и образования! Слова":
Не стоит прогибаться
Под изменчивый мир
Пусть лучше он прогнется под нас"
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 09:55
Цитата:
Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?
За...и весь сайт этой СВО,в каждую дырку его пихаете.
saba:
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!
Я думаю,Вам глубоко чужды и непонятны! Как же! Как можно выступать против линии партии и правительства, тем более Макаревич покусился на святое, на СВО и Путина!
Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?
За...и весь сайт этой СВО,в каждую дырку его пихаете.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7540
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 12:33
Цитата:
Это ответ на уничижительные комментарий про уважаемого мной человека, вот и всё! Начал отнюдь не я!
Добринцофф:
Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?
Каким образом этот комментарий подходит под тему статьи?
Это ответ на уничижительные комментарий про уважаемого мной человека, вот и всё! Начал отнюдь не я!
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 736
Ольга ВЕДЛЕР: ЦОН как ад
Отправлено: 06.04.25 - 12:42
Уважаемые форумчане, последующий диспут переносите во Флуд. Дальнейшее отклонение от темы будет удаляться.
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