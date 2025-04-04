Отдельные грамотеи из-за три девять земель, мне недавно говорили что цены на нефть не уронят. Что наблюдаем, стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 4 апреля, рухнула на 8,02 процента и на минимуме опустилась до 64,35 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 мск. В предыдущий раз нефть была дешевле 65 долларов более 3,5 года назад - 23 августа 2021 года. Марки юралс тоже рухнул, менее 60 долларов за баррель.
Kairat stayer: Уже уронили, говорить и болтать можно много, лучше пойду побегаю!
Уронили это когда ниже десятки опустится за баррель, все что выше - рентабельно и вполне себе позволяет зарабатывать. А к примеру, цену на электроэнергию в Европе уронили. Она все чаще бывает отрицательная. Накапливать энергию негде, раздавать некому. То ли дело нефть - ее можно хранить сколько угодно долго, в любых объемах, и продавать на максимумах цен, если не горит срочность.
Ах как приятно потыкать загнивающую Европу с отрицательной электроэнергией! Бюджет РФ сверстан на 70 долларов за баррель, уже ниже 60 Ти за марку Urals, и это приятно, меньше ракет и бомб будет изготовлено! Если бы эти деньги шли на нужды населения я бы не радовался! Вчера с россиянином разговаривал, невозможно токаря найти, все ушли на военное производство! Это в Челябинске!!! Вот такая вот маленькая и быстрая СВО, когда огромная часть страны на её нужды работает! Прекрасная внутренняя и внешняя политика! Зато Россия велика!!!
Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец! Да и играет он на Западе,в НХЛ, как пропагандисты будут это обыгрывать ума не приложу, сложная задача! Доверенное лицо Путина на выборах и в недружественной стране? Хотя и страна уже непонятно, может и дружественной станет!
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, пусть сказочники и европейцы всегда восхищаются, не грустят и не скучают!
Цитата:
saba: Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец! Да и играет он на Западе,в НХЛ, как пропагандисты будут это обыгрывать ума не приложу, сложная задача! Доверенное лицо Путина на выборах и в недружественной стране? Хотя и страна уже непонятно, может и дружественной станет!
Отмечают, что госсекретарь США Марко Рубио 3-4 апреля 2025 года дебютировал на заседании НАТО в ходе встречи глав дипломатических ведомств 32 стран Альянса. Одна из тем, подходы к которой у США и большинства других членов НАТО существенно разошлись, это отношения с Россией. Как следовало из прозвучавших в штаб-квартире Альянса заявлений, там решили обойтись без кардинальной корректировки курса: Украине продолжат помогать в разных форматах, а Россию — сдерживать, отражая гибридные атаки и готовясь к возможному прямому военному противостоянию с ней.
Действительно США хочет восстанавливать отношения с Россией, последние в свою очередь долгое время изолированы от цивилизованного мира и им хорошие отношения с США также нужны. Разочаровывать Д.Трампа скорее всего не будут, последний вообще грозился обложить пошлинами до 500%, страны которые покупают нефть, газ и уран у России.
Будем наблюдать за развитием событий, которые очень бурно развиваются.
Россия заявила о "высокоточном" ударе по Кривому Рогу, в итоге ракета упала в 20 метрах от детской площадки 9 детей погибло и 10 взрослых! Всегда был в недоумении от этого термина "высокоточное оружие"! Издевательство над здравым смыслом эта война! Как сказал Путин в Мурманске:" Дожать, добить!?" Просто людоед какой то!!!
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