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≡ ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51483
ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Рудном
Отправлено: 06.04.25 - 08:02
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Вечером на ул. Парковая в Рудном произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщили в Костанайской областной станции скорой помощи бригада ехала на вызов третьей категории. В результате ДТП пострадала фельдшер. Она госпитализирована с различными травмами.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1474
Re: ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Рудном
Отправлено: 06.04.25 - 08:02
#1
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Владельца и водителя черного, с позволения сказать, автомобиля нужно в судебном обязать купить новый автомобиль скорой помощи
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