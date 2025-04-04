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saba:

Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец! Да и играет он на Западе,в НХЛ, как пропагандисты будут это обыгрывать ума не приложу, сложная задача! Доверенное лицо Путина на выборах и в недружественной стране? Хотя и страна уже непонятно, может и дружественной станет!

Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, пусть сказочники и европейцы всегда восхищаются, не грустят и не скучают!Цитата:Отмечают, что госсекретарь США Марко Рубио 3-4 апреля 2025 года дебютировал на заседании НАТО в ходе встречи глав дипломатических ведомств 32 стран Альянса. Одна из тем, подходы к которой у США и большинства других членов НАТО существенно разошлись, это отношения с Россией. Как следовало из прозвучавших в штаб-квартире Альянса заявлений, там решили обойтись без кардинальной корректировки курса: Украине продолжат помогать в разных форматах, а Россию — сдерживать, отражая гибридные атаки и готовясь к возможному прямому военному противостоянию с ней.Действительно США хочет восстанавливать отношения с Россией, последние в свою очередь долгое время изолированы от цивилизованного мира и им хорошие отношения с США также нужны. Разочаровывать Д.Трампа скорее всего не будут, последний вообще грозился обложить пошлинами до 500%, страны которые покупают нефть, газ и уран у России.Будем наблюдать за развитием событий, которые очень бурно развиваются.Подробнее здесь: