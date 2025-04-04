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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.04.25 - 16:47
#5011
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Цитата:
ACROS:
Токаев НДС введёт на 16 % - будет ещё "лучше" !!!!

Борьба государства с населением перейдёт на новый уровень?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44075
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.04.25 - 22:22
#5012
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А где нытик то, Трампа напугался?
Он же его восхваливал же?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 04:46
#5013
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Цитата:
111:
А где нытик то, Трампа напугался?

У тебя чё, единственное зеркало разбилось и очки потерял? :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6815
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 10:54
#5014
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Отдельные грамотеи из-за три девять земель, мне недавно говорили что цены на нефть не уронят. Что наблюдаем, стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 4 апреля, рухнула на 8,02 процента и на минимуме опустилась до 64,35 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 мск. В предыдущий раз нефть была дешевле 65 долларов более 3,5 года назад - 23 августа 2021 года. Марки юралс тоже рухнул, менее 60 долларов за баррель.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6815
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 10:56
#5015
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Всё без обмана, ссылка на источник, пожалуйста:

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6815
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 11:00
#5016
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Цитата:
maxsaf:
А я говорю что не будут. Что тут не понятно?


Уже уронили, говорить и болтать можно много, лучше пойду побегаю! :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Kairat stayer, 05.04.2025 - 12:01]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27207
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 19:52
#5017
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Цитата:
Kairat stayer:
Уже уронили, говорить и болтать можно много, лучше пойду побегаю!

Уронили это когда ниже десятки опустится за баррель, все что выше - рентабельно и вполне себе позволяет зарабатывать. А к примеру, цену на электроэнергию в Европе уронили. Она все чаще бывает отрицательная. Накапливать энергию негде, раздавать некому. То ли дело нефть - ее можно хранить сколько угодно долго, в любых объемах, и продавать на максимумах цен, если не горит срочность.

[Исправлено: maxsaf, 05.04.2025 - 20:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16380
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.04.25 - 21:26
#5018
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Овечкин побил рекорд по побитым шайбам. Весь запад им восхищается.
Великий хоккеист.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 06:39
#5019
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Цитата:
maxsaf:
Уронили это когда

Ах как приятно потыкать загнивающую Европу с отрицательной электроэнергией!
Бюджет РФ сверстан на 70 долларов за баррель, уже ниже 60 Ти за марку Urals, и это приятно, меньше ракет и бомб будет изготовлено! Если бы эти деньги шли на нужды населения я бы не радовался! Вчера с россиянином разговаривал, невозможно токаря найти, все ушли на военное производство! Это в Челябинске!!! Вот такая вот маленькая и быстрая СВО, когда огромная часть страны на её нужды работает! Прекрасная внутренняя и внешняя политика! Зато Россия велика!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 06:44
#5020
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Цитата:
Vit:
Весь запад им восхищается.

Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец! Да и играет он на Западе,в НХЛ, как пропагандисты будут это обыгрывать ума не приложу, сложная задача! Доверенное лицо Путина на выборах и в недружественной стране? Хотя и страна уже непонятно, может и дружественной станет!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6815
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 09:03
#5021
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, пусть сказочники и европейцы всегда восхищаются, не грустят и не скучают!

Цитата:
saba:
Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец! Да и играет он на Западе,в НХЛ, как пропагандисты будут это обыгрывать ума не приложу, сложная задача! Доверенное лицо Путина на выборах и в недружественной стране? Хотя и страна уже непонятно, может и дружественной станет!


Отмечают, что госсекретарь США Марко Рубио 3-4 апреля 2025 года дебютировал на заседании НАТО в ходе встречи глав дипломатических ведомств 32 стран Альянса. Одна из тем, подходы к которой у США и большинства других членов НАТО существенно разошлись, это отношения с Россией. Как следовало из прозвучавших в штаб-квартире Альянса заявлений, там решили обойтись без кардинальной корректировки курса: Украине продолжат помогать в разных форматах, а Россию — сдерживать, отражая гибридные атаки и готовясь к возможному прямому военному противостоянию с ней.

Действительно США хочет восстанавливать отношения с Россией, последние в свою очередь долгое время изолированы от цивилизованного мира и им хорошие отношения с США также нужны. Разочаровывать Д.Трампа скорее всего не будут, последний вообще грозился обложить пошлинами до 500%, страны которые покупают нефть, газ и уран у России.

Будем наблюдать за развитием событий, которые очень бурно развиваются.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7537
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.04.25 - 09:05
#5022
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Россия заявила о "высокоточном" ударе по Кривому Рогу, в итоге ракета упала в 20 метрах от детской площадки 9 детей погибло и 10 взрослых! Всегда был в недоумении от этого термина "высокоточное оружие"!
Издевательство над здравым смыслом эта война! Как сказал Путин в Мурманске:" Дожать, добить!?" Просто людоед какой то!!!
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