Отправлено: - 21:12

Когда его забрали, когда он вены вскрыл, он мне говорит: "Меня не признали психически больным, всё нормально у меня с головой, вот и отпустили меня"

Цитата:Хотя по факту оказалось, что не нормально. Врачей будут судить за халатность?