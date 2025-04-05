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≡ "Я твоего сына зарезал, ты с этим будешь жить" - Мотив убийства подростка сожителем его матери озвучили в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51482
"Я твоего сына зарезал, ты с этим будешь жить" - Мотив убийства подростка сожителем его матери озвучили в суде Костаная
Отправлено: 05.04.25 - 21:12
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Иван СТЕПАНОВ избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. По словам матери погибшего, у Степанова была "маниакальная любовная болезнь".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27207
Re: "Я твоего сына зарезал, ты с этим будешь жить" -...
Отправлено: 05.04.25 - 21:12
#1
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Цитата:
 Когда его забрали, когда он вены вскрыл, он мне говорит: "Меня не признали психически больным, всё нормально у меня с головой, вот и отпустили меня"


Хотя по факту оказалось, что не нормально. Врачей будут судить за халатность?
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