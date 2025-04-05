Отправлено: - 19:04

Позвонили из «Правительства для граждан», просили прислать банковский счет, после чего они произведут возврат. Я сказала, что личного счета не имею, хранить там нечего.

[Исправлено: Добринцофф, 05.04.2025 - 20:07]

Цитата:Разве О.Ведлер не является ИП,или в аптеке безнал не принимают?А если принимают то должен быть счёт,ну а если совсем всё плохо то в любом банковском приложении счёт открывается в несколько кликов,ну и уж если совсем ничего нет,то надеюсь хотябы какой нибудь самый захудалый каспий голд должен быть,а в нём обязательно есть счёт.