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«Позиция министерства остается неизменной» - Доля переработки строительного мусора, по оценкам бизнеса, в Костанайской области остается мизерной
«Позиция министерства остается неизменной» - Доля переработки строительного мусора, по оценкам бизнеса, в Костанайской области остается мизерной
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