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≡ «Позиция министерства остается неизменной» - Доля переработки строительного мусора, по оценкам бизнеса, в Костанайской области остается мизерной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51481
«Позиция министерства остается неизменной» - Доля переработки строительного мусора, по оценкам бизнеса, в Костанайской области остается мизерной
Отправлено: 05.04.25 - 18:08
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Сдавая дом в эксплуатацию, строители обязаны оставить его двор и окрестности чистыми, минимально благоустроенными. Во всяком случае, без груд битого кирпича, кусков бетона, пластиковых и деревянных обрезков. То же самое касается и объектов капитального ремонта. Теоретически все чудесно. Однако предприятий, перерабатывающих строительные отходы, мало.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
803
Re: «Позиция министерства остается неизменной» - Доля...
Отправлено: 05.04.25 - 18:08
#1
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Акимат в городе не контролирует уборку мусора, не говоря о строительном мусоре! Гонять некому руководителей исполнительной власти! Давно бы уже на ворованные деньги построили бы мусороперерабатывающий завод и наверное не один! Видимо давно не писали жалобы Президенту РК за бездействие местной власти!
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