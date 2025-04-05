Re: «Позиция министерства остается неизменной» - Доля...

Отправлено: - 18:08

Акимат в городе не контролирует уборку мусора, не говоря о строительном мусоре! Гонять некому руководителей исполнительной власти! Давно бы уже на ворованные деньги построили бы мусороперерабатывающий завод и наверное не один! Видимо давно не писали жалобы Президенту РК за бездействие местной власти!