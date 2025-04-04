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В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51480
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 21:57
- За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к ДТП, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев, - сообщил Кайсар СУЛТАНБАЕВ.
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В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 21:57
У меня простой вопрос к председателю комитета, ну или к любому спецу.
Скажите где у нас в казахстане. Ну ладно сужаем поиск где в костанае, в какой школе милиции обучают сотрудников определять на глаз заводской стоит лед или левый?
Меня остановили на Есиле. Он спрашивает вы знаите почему произошла остановка вашего транспорта?
Я нет. Незнаю.
Он начинает приглядывается к моим фарам. Минут пять наверно. Я молча наблюдаю. И когда он закончил там чёт высматриваеть. Я ему задаю вопрос, че увидели там?.
Он лампочки ищю.
Где вы их ищите?.
Их там нет. Там светодиоды стоят.
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
[Исправлено: Vit, 04.04.2025 - 22:00]
Скажите где у нас в казахстане. Ну ладно сужаем поиск где в костанае, в какой школе милиции обучают сотрудников определять на глаз заводской стоит лед или левый?
Меня остановили на Есиле. Он спрашивает вы знаите почему произошла остановка вашего транспорта?
Я нет. Незнаю.
Он начинает приглядывается к моим фарам. Минут пять наверно. Я молча наблюдаю. И когда он закончил там чёт высматриваеть. Я ему задаю вопрос, че увидели там?.
Он лампочки ищю.
Где вы их ищите?.
Их там нет. Там светодиоды стоят.
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
[Исправлено: Vit, 04.04.2025 - 22:00]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:05
Цитата:
В данном случае, я тут на стороне полиции. Чего уж про Казахстан говорить, если тут в Германии эти самодельщики достали. Уж не знаю что у некоторых там, самоделка, или просто после ЧП какого сами отремонтировали. Но потом ездят и одной фарой, а порой и двумя сразу (и это не дальний, они моргают в ответку) встречку слепят. Если жопорукий, то оставь в сервисе делать. Но нечего встречку слепить и аварийность повышать. Я за безопасность во всём мире.
[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 23:08]
Vit:
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
В данном случае, я тут на стороне полиции. Чего уж про Казахстан говорить, если тут в Германии эти самодельщики достали. Уж не знаю что у некоторых там, самоделка, или просто после ЧП какого сами отремонтировали. Но потом ездят и одной фарой, а порой и двумя сразу (и это не дальний, они моргают в ответку) встречку слепят. Если жопорукий, то оставь в сервисе делать. Но нечего встречку слепить и аварийность повышать. Я за безопасность во всём мире.
[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 23:08]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:08
Цитата:
Эл-починно:Автомобиль из Европы. Я не прикасался руками к фарам. Это ваши в германии их установили. Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:09
Цитата:
Тебе верю ))
Vit:
Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
Тебе верю ))
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:37
Цитата:
Эл-починно:Тёска почему зацепила меня эта тема. . У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:12
Цитата:
Да ладно чесать - лишение прав, отправят на ТО и готово. А определять, сам уже "заржавел" немного, тут у нас всё в сервисах, сам не делаю. Но насколько помню, батя в Кустанае что то типа 15-ть метров для ближнего света и 30-ть для дальнего света использовал. Примерно по уровню колен. Но это не точно.
[Исправлено: Эл-починно, 05.04.2025 - 00:15]
Vit:
У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
Да ладно чесать - лишение прав, отправят на ТО и готово. А определять, сам уже "заржавел" немного, тут у нас всё в сервисах, сам не делаю. Но насколько помню, батя в Кустанае что то типа 15-ть метров для ближнего света и 30-ть для дальнего света использовал. Примерно по уровню колен. Но это не точно.
[Исправлено: Эл-починно, 05.04.2025 - 00:15]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:25
Цитата:
Эл-починно:Про какое ТО? Про наше?). Не шути так больше.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:40
Цитата:
Ведь изначально уже кидаловым запахло. Остановка без причины, раз.
Глупое рассматриванте фары. Два.
И почему я должен верить что дальнейшие движение на сто будут порядочные если с первых минут уже не норм?)
Эл-починно:Ладно, фиг с ним. Заезжаем на сто. Где гарантия что это сто не чела который на лексусе гоняет из бывших. И что щас будут меня крутить?.)
Ведь изначально уже кидаловым запахло. Остановка без причины, раз.
Глупое рассматриванте фары. Два.
И почему я должен верить что дальнейшие движение на сто будут порядочные если с первых минут уже не норм?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7838
Re: В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 05.04.25 - 08:11
Цитата:
Пересечение и выезд - это наверное две разные понятия- недавно обьезжал на Абая затор и невольно ПЕРЕСЁК продольную сплошную и меня через десять метров остановили гайцы и предьявили ВЫЕЗД на встречку - пришлось включить всё свое красноречие и с выражениями ( им это НЕ НРАВИЛОСЬ, но я сказал что получил такое воспитание и среди нас нас нет девушек и мы не с Оксфорда и им НЕХЕР тут стоять и ловить МЫШЕЙ, а надо РЕГУЛИРОВАТЬ затор) доказывать им что я поступил абсалютно ПРАВИЛЬНО действую в форс- мажорных обстоятельствах.
Vit:
выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев
выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев
Пересечение и выезд - это наверное две разные понятия- недавно обьезжал на Абая затор и невольно ПЕРЕСЁК продольную сплошную и меня через десять метров остановили гайцы и предьявили ВЫЕЗД на встречку - пришлось включить всё свое красноречие и с выражениями ( им это НЕ НРАВИЛОСЬ, но я сказал что получил такое воспитание и среди нас нас нет девушек и мы не с Оксфорда и им НЕХЕР тут стоять и ловить МЫШЕЙ, а надо РЕГУЛИРОВАТЬ затор) доказывать им что я поступил абсалютно ПРАВИЛЬНО действую в форс- мажорных обстоятельствах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7509
Re: В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 05.04.25 - 14:25
Кто-нибудь прояснит,как нынче разворачиваться на перекрестке, кто-то говорит можно сразу,а кто-то надо доезжать до середины. Даже ахмадулину задал этот вопрос, а он со своими брошурками что-то там невнятное
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 05.04.25 - 15:47
Цитата:
Вроде подымался этот вопрос на форуме. Скептик и Карачун спорили между собой. Там Карачун даже какие то пункты в пдд указывал. Но у них было по сложней. Они спорили не просто как развернуться. Или повернуть на лево. А каким боком разъехаться с встречным авто правым боком или левым.
А ваще да помню одно время гайцы охотились за теми кто срезал перекрёсток.
сайлау курманов:
Вроде подымался этот вопрос на форуме. Скептик и Карачун спорили между собой. Там Карачун даже какие то пункты в пдд указывал. Но у них было по сложней. Они спорили не просто как развернуться. Или повернуть на лево. А каким боком разъехаться с встречным авто правым боком или левым.
А ваще да помню одно время гайцы охотились за теми кто срезал перекрёсток.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7838
Re: В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 05.04.25 - 16:24
Цитата:
Думаю: всё как обычно- доезжаете до серёдки, пропускаете встречный и разворот.
Если СРАЗУ- то будет - выезд на ВСТРЕЧКУ.
сайлау курманов:
,как нынче разворачиваться на перекрестке
,как нынче разворачиваться на перекрестке
Думаю: всё как обычно- доезжаете до серёдки, пропускаете встречный и разворот.
Если СРАЗУ- то будет - выезд на ВСТРЕЧКУ.
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 05.04.25 - 16:36
Цитата:
ACROS: Думаю: всё как обычно- доезжаете до серёдки, пропускаете встречный и разворотС левой стороны тоже автомобиль доехал до серёдки. И теперь как его объехать. Протянутся дальше? За перекрёсток?. Или уйти в лево и оставить по правую сторону. Тут гайцы должны идти на встречу. Как и в вашем случаи. Про пересечения сплошной. Чисто по человечески. Они должны были регулировать затор а не караулить в 100 метрах.
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