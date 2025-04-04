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И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
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