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≡ И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51480
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
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О заводе KIA в Костанае аким области в прошлом году говорил много. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... 3 апреля он вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7838
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 05.04.25 - 13:26
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
Молодцы!


Когда при Союзе строился дизельный завод в Кустанае, то как главный инженер совхоза я с группой коллег тоже побывали на этом строящемся заводе - это был на тот момент самый СУПЕРСОВРЕМНННЫЙ и ПЕРЕДОВОЙ завод на территории Союза да и всего промышленного мира по выпуску именно дизельных двигателей.

Кажеться там были задействованы немецкие технологии.

Жаль что пошёл развала Союза и дальнейшая его деятельность прекратилась.

Так что Кумар ну никак не может превзойти достижения Союза, при всём его желании.

Передовики в этом деле были и задолго до него.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44075
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 14:11
#16
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Цитата:
ACROS:
это был на тот момент самый СУПЕРСОВРЕМНННЫЙ и ПЕРЕДОВОЙ

Ну есть пять причин сказать что такого не было.
Нам сунули немецкие устаревшие двигателя, которым уже было почти кранты.
Да и они были проще настоящих немецких движков как оказалось.
Дизельный завод это такая так сказать великая афера с двигателями Адольфа с 1943го года по моему.
А вот КИА будут делать тоже отсталыми, но не на десятилетия ведь..

[Исправлено: 111, 05.04.2025 - 15:13]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16377
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 16:08
#17
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Нашёл я книжку, вернее блокнот. из дизельного нашего. Я там тоже был после выпуска. Студентом. Мне вот её подарили в отделе кадров . Думал стану инженером. Они дизельные двигателя выпускали. Без охлаждения. И шли они в город Миасс. Для уралов.
Ну и естественно для военных уралов. На воздушном охлаждении. Этому блокнот лет 100 наверно уже. За валялась в шкафу


[Исправлено: Vit, 05.04.2025 - 16:10]

[Исправлено: Vit, 05.04.2025 - 16:11]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7838
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 05.04.25 - 16:19
#18
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Цитата:
111:
причин сказать что такого не было



Я помню эти ЗАКАЗНЫЕ и ПРОПЛАЧЕННЫЕ статьи в конце 90-х и начало 00-х годов, при Шукееве, о ЯКОБЫ морально и технически устаревшем оборудовании дизельного завода и соответственно выпуска низкокачественных и неактуальных на тот момент двигателеЙ : - это делалось и писалось что бы ПРИБРАТЬ, всё это имущество, за копейки определённым заинтересованным лицам.
Большую финансовую роль тут сыграл банк "Каспийский" именуемый сейчас "АО"Каспи Банк".
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16377
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 16:26
#19
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Цитата:
ACROS:

На сколько я помню это всё устаревшие оборудование с удовольствием китайцы выкупали.)
Там стояли мего крутые станки.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
444
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 05.04.25 - 16:32
#20
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Заказными статьями всегда пользовались проходимцы всех мастей, где эти суакеевы теперь? ... никто не вспомнит скоро, растащили все что попало под руку
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